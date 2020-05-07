В Екатеринбурге у шести воспитанников реабилитационного центра выявили коронавирус

В екатеринбургском центре для несовершеннолетних «Каравелла» у шести воспитанников подтвердился тест на COVID-19. О первом случае инфицирования стало известно еще в конце апреля, когда заболела девочка. Как и полагается, учреждение закрыли на карантин, но полного распространения болезни избежать не удалось.

В свердловском оперштабе отмечают, что здание центра было продезинфицировано, а все заболевшие изолированы. Руководство «Каравеллы» отказалось комментировать происходящее.

- После проведения постконтактного тестирования было подтверждено еще пять случаев заболевания у воспитанников, - рассказали «Комсомолке» в региональном оперштабе. - Заболевание у всех протекает бессимптомно, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

К сожалению, это далеко не первый случай инфицирования детей коронавирусом на Урале. Накануне стало известно, что в больнице № 40 проходил лечение двухлетний Лева Русинов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777359" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге от коронавируса вылечили малыша Леву из Краснофумска.Теперь насидевшегося взаперти ребенка, наконец, ждет возвращение домой и прогулки на собственной детской площадке

Малышу и его маме пришлось провести неделю в инфекционном отделении ГКБ, но сейчас с ребенком все в порядке. Полностью здорового малыша уже выписали, и он вместе с родителями вернулся в родной Красноуфимск.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 7 мая 2020 года, на Среднем Урале зарегистрировано 1429 случаев коронавирусной инфекции. Состояние 15 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 59-ти – средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Общее количество жителей, которых вылечили уральские врачи, составляет 243.

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