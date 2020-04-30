В Екатеринбурге сирота из приюта «Каравелла» заразилась COVID-19

В Екатеринбурге коронавирусом заразилась несовершеннолетней воспитанницы приюта для сирот «Каравелла», который находится на Московском тракте. О том, что у нее подтвердился диагноз, стало известно 28 апреля – сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков.

- Сейчас устанавливается, каким путем произошло заражение. На сегодняшний день определен список контактных сотрудников и детей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в оперштабе по борьбе с COVID-19. – По выявленным контактам назначены исследования на обнаружение коронавируса. В учреждении и на территории проведена дезинфекция с привлечением военных.

Из-за пандемии коронавируса с 12 апреля в реабилитационном центре ввели особые меры профилактики и защиты: в приют ограничен доступ посторонних и прием и передача посылок от родственников. Кроме того, отменены все мероприятия с участием волонтеров и благотворительных фондов.

Каждый день на территории приюта и внутри проводится санобработка и термометрия сотрудников. В столовой установлены дезинфицирующие средства. Прогулки осуществляются только на территории центра. Кроме того, с 21 апреля «Каравелла», как и все закрытые учреждения, перешла на вахтовый режим работы – сотрудники работают посменно по 14 дней.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 629 случаев заражения коронавирусом. В регионе закрыты на карантин восемь медучреждений, у 71 медика обнаружен COVID-19.