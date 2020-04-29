2020-04-29T20:16:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области коронавирусом заболел 71 медицинский работник

Инфекцией заразились не только врачи, но и младший персонал
Алина СУРИНА
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Некоторые зараженные COVID-19 медики уже прошли лечение и выздоровелиНекоторые зараженные COVID-19 медики уже прошли лечение и выздоровелиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области коронавирусом заболел 71 медицинский работник. Инфекцией заразились не только врачи, но и младший персонал. Об этом на брифинге регионального оперштаба рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. По его словам, некоторые зараженные COVID-19 медики уже выздоровели.

- Медицинские работники на переднем крае борьбы с новым вирусом. Поэтому здесь к сожалению есть потери. Выявлено заболевание коронавирусной инфекции и среди среднего и среди высшего и среди младшего персонала. Кто-то является носителем и нет клиники, кто-то имеет какие-то симптомы, - рассказал Дмитрий Козловских.

По словам главного санврача, с этим могут столкнуться все лечебные учреждения, если не будут соблюдать санитарные требования.

Напомним, что поведение среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования, стало причиной заражения коронавирусом 91 человека в ГКБ № 1. Из этого числа COVID-19 подтвердился у 16 сотрудников. Сейчас больница находится на карантине, а заболевших врачей расселили в специальные отели и гостиницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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