2020-05-07T22:08:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 8 мая 2020 года: отслеживание зараженных и болеющие дети

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 8 мая 2020 года
Лев ИСТОМИН
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Проверки на дорогах стали устраивать чащеПроверки на дорогах стали устраивать чащеФото: Алексей БУЛАТОВ
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БОЛЬНИЦЫ И ОБСЕРВАЦИИ

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально подтверждено 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составило 1 429 человек. При этом, за сутки из больниц выписан еще 31 пациент, а общее число полностью выздоровевших достигло 243 человек.

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Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Арамили, Камышлове, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Новоуральске, Первоуральске и Реже. В общую статистику включены 34 случая заболевания коронавирусом приезжих из других регионов России. Они расположены на территории обсервации в Камышловском районе.

Состояние 15 пациентов сейчас оценивается как тяжелое, 59 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Такие данные приводит оперативный штаб Свердловской области.

Статистика на 7 мая 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Статистика на 7 мая 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

«КАРАВЕЛЛА» ХВОРАЕТ

В Екатеринбурге есть центр для несовершеннолетних воспитанников «Каравелла», у шести из них официально подтвержден коронавирус. Первый случай подтвердился еще в конце апреля – заболела девочка.

К сожалению дальнейшего распространения опасного заболевания избежать не удалось. Сразу после госпитализации зараженных воспитанников помещение центра было полностью дезинфицировано.

По данным оперштаба региона, заболевание коронавирусом у несовершеннолетних протекает бессимптомно. Состояние пациентов – удовлетворительное.

С 7 мая - всеобщий масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 7 мая - всеобщий масочный режимФото: Алексей БУЛАТОВ

НА СВЯЗИ

Губернатор Свердловской области принял два решения, которые касаются всех жителей региона. Во-первых, теперь масочный режим стал повсеместным. То есть по всей области в любом общественном месте человек обязан надевать маску.

Это правило вступило в силу 7 мая, и будет действовать по 11 число включительно. Во-вторых, с 12 мая все жители Екатеринбурга и Свердловской области с коронавирусом и получившие постановление врачей о самоизоляции, получат мобильные телефоны со специальными сим-картами.

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С такими телефонами можно будет лечить COVID-19 на дому, и быть постоянно на связи с врачами. Также телефоны позволят отслеживать перемещения пациента. Это нужно для того, чтобы снизить вероятность нарушения изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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