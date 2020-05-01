«К нам пришла тревожная новость»: у двоих жителей закрытого города Новоуральск подтвердился коронавирус

1 Май 2020 2020-05-01T11:46:45+03:00

Медики уже выявили круг людей, с кем общались жители закрытого города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С зараженными контактировали 19 человек из числа жителей города

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В закрытом городе Новоуральск зафиксировано два подтвержденных случая COVID-19.

- По состоянию на 30 апреля на территории Новоуральского городского округа, зарегистрированы два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении на официальном портале Новоуральского городского округа.

24 человека сейчас находятся под наблюдением медиков, из них 19 являются контактными по COVID-19, уточняют в администрации Новоуральска.

- Уважаемые новоуральцы, сегодня к нам пришла тревожная новость. У двоих жителей Новоуральского городского округа выявлен коронавирус. Я говорю вам об этом официально. В настоящий момент ситуация находится под контролем, - говорит глава Новоуральска Владимир Цветов на видео, размещенном на портале НГО.

Всего за время вспышки коронавируса в Новоуральске проведено 1704 теста на COVID.

Отметим, что в официальной сводке от регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 информации о том, что коронавирус зарегистрирован в Новоуральске - нет.

- Случаи могут быть внесены в статистику, когда будут окончательно верифицированы, - заявили «Комсомолке» в оперштабе в ответ на просьбу подтвердить случаи коронавируса в Новоуральске.

Отметим, что по официальным данным на сегодняшний момент в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 703 случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки ряды пациентов городских больниц пополнились 74 новыми зараженными COVID-19.

Дополнение: По данным на 1 мая 2020 года в Свердловской области зафиксированы 232 новых случая коронавируса. Общее число заболевших свердловчан составило 935. Отметим, что в обновленном списке от оперштаба среди городов, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, Новоуральска до сих пор нет.

ИСТОЧНИК KP.RU