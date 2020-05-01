Печальный рекорд: за сутки в Свердловской области выявили 232 новых случая коронавируса

Беспрецедентно высокое число новых случаев коронавируса зарегистрировано на Среднем Урале. Как рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в Свердловской области коронавирус зарегистрирован еще у 232 человек. Это рекордный прирост количества заболевших за все время вспышки коронавируса на Урале.

- Новые случаи лабораторно подтверждены специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Дегтярска, посёлка Еланский, Ирбита и Ирбитского района, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Полевского, Ревды, Серова, Сысерти, Тавды и Талицкого района, - отметили в оперштабе.

Там добавили, что наибольший прирост числа заболевших зафиксирован в Екатеринбурге (+87 человек). Также в статистику попали 114 человек, размещенные в санатории в Камышловском районе и персонал этого учреждения. Это люди, прибывшие из заграницы и из других регионов страны.

Всего на данный момент в регионе подтверждено 935 случаев новой коронавирусной инфекции. Напомним, еще вчера в области было зафиксировано 703 случая.

Отметим, что в обновленном списке опертштаба среди городов, где зафиксированы случаи заражения, до сих пор нет Новоуральска. Между тем, по данным главы Новоуральского городского округа Владимира Цветова, который также является руководителем местного штаба по борьбе с COVID-19, в "городе атомщиков" уже есть два подтвержденных случая коронавируса. Еще 19 новоуральцев входят в число людей, которые контактировали с заболевшими.