Семь рабочих, прилетевших из Мурманска, попали в Камышловскую больницу с подозрением на коронавирус

25 Апр 2020 2020-04-25T19:18:32+03:00

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У семи человек, которые прилетели из Мурманска в Кольцов, предварительно подтвердили коронавирус. Людей поместили в инфекционную больницу в Камышлове, там же находятся пять человек с подозрением на COVID-19. Все они рабочие, которые прибыли в Екатеринбург составе 300 человек. Об этом сообщил Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

- Это контролируемая ситуация. Пациенты камышловской больницы прилетели из Мурманска в составе организованной группы из более 300 рабочих. Из аэропорта, где каждый предъявил справку об отрицательном результате теста на коронавирус, их сразу же отправили в санаторий “Обуховский”, который сейчас не работает и перепрофилирован под обсерватор. Сейчас все участники группы изолированы в этом обсерваторе и не представляют никакой опасности для жителей Свердловской области, - успокоил глава региона.

Также Евгений куйвашев отметил, инфекционная больница в Камышлове способна принять 40 пациентов с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU