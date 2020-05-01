Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: спасибо врачам увековечат, а зараза добралась до детей

ВИРУС ИЗ ОБСЕРВАЦИИ

К началу мая 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 703 случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки ряда пациентов городских больниц пополнились 74 новыми зараженными COVID-19.

Последние случаи зарегистрированы в Екатеринбурге, Полевском, Алапаевске, Асбесте, Белоярском, Первоуральске, Березовском, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле, Ирбите и Пышминском городском округе.

Как жителей Екатеринбурга обманывают аферисты из «коммунальных служб»: новый вид мошенничества 00:00 00:00

Состояние 18 пациентов врачи оценивают как тяжелое, у 54 состояние средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Есть новые случаи в обсерваторе «Обуховский», куда поместили рабочих из Мурманска, приехавших на Средний Урал, а также в обсерваторе «Курганово» в Полевского, где сейчас расположены жители Свердловской области, вернувшиеся из других стран.

За все время пандемии коронавируса в Екатеринбурге от COVID-19 полностью вылечились 125 человек.

Теперь выход на улицу - только в маскеФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОД УДАРОМ – ДЕТИ

Беречься от коронавируса нужно не только пожилым людям, но и детям. В Екатеринбурге на днях опасная инфекция поразила одну из воспитанниц приюта для сирот «Каравелла» на Московском тракте. Сейчас девочка находится в больнице под наблюдением медиков.

Специалисты устанавливают, каким именно способом заразился ребенок, для этого определен список контактных лиц. Также в приюте провели дезинфекцию.

Из бизнеса — в найм: что будут делать бизнесмены на Урале после пандемии коронавируса 00:00 00:00

Здесь с 12 апреля установили особый режим безопасности, ограничив присутствие посторонних, а также передачу посылок от родственников. Отменены мероприятия с участием волонтеров и благотворительных фондов.

Вариант памятника врачам. Фото: предоставлено авторами

ПОДВИГ ВРАЧЕЙ УВЕКОВЕЧАТ

Сегодня медики на передовой в борьбе с коронавирусом. Они каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью, что спасти страну, а также отдельной взятые Екатеринбург и Свердловскую область от коронавируса.

В благодарность московский бизнесмен Игорь Рыбаков и художник-скульптор Алексей Сергиенко решили поставить в уральской столице монумент. А вот поработать над эскизом пригласили всех желающих уральцев.

Как рынок труда в Свердловской области переживает пандемию коронавируса 00:00 00:00

Да еще и деньги пообещали: авторы пяти лучших эскизов получат по 100 тысяч рублей. Заявки принимают до 19 мая. Подробности – по ссылке.

ВАЖНО

В праздничные дни с 1 по 11 мая на улицах появляться можно только в масках. Вот список мест в Екатеринбурге, где их можно купить.