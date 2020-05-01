Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: спасибо врачам увековечат, а зараза добралась до детей
ВИРУС ИЗ ОБСЕРВАЦИИ
К началу мая 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 703 случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки ряда пациентов городских больниц пополнились 74 новыми зараженными COVID-19.
Последние случаи зарегистрированы в Екатеринбурге, Полевском, Алапаевске, Асбесте, Белоярском, Первоуральске, Березовском, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле, Ирбите и Пышминском городском округе.
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Состояние 18 пациентов врачи оценивают как тяжелое, у 54 состояние средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Есть новые случаи в обсерваторе «Обуховский», куда поместили рабочих из Мурманска, приехавших на Средний Урал, а также в обсерваторе «Курганово» в Полевского, где сейчас расположены жители Свердловской области, вернувшиеся из других стран.
За все время пандемии коронавируса в Екатеринбурге от COVID-19 полностью вылечились 125 человек.
Теперь выход на улицу - только в маскеФото: Алексей БУЛАТОВ
ПОД УДАРОМ – ДЕТИ
Беречься от коронавируса нужно не только пожилым людям, но и детям. В Екатеринбурге на днях опасная инфекция поразила одну из воспитанниц приюта для сирот «Каравелла» на Московском тракте. Сейчас девочка находится в больнице под наблюдением медиков.
Специалисты устанавливают, каким именно способом заразился ребенок, для этого определен список контактных лиц. Также в приюте провели дезинфекцию.
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Здесь с 12 апреля установили особый режим безопасности, ограничив присутствие посторонних, а также передачу посылок от родственников. Отменены мероприятия с участием волонтеров и благотворительных фондов.
Вариант памятника врачам. Фото: предоставлено авторами
ПОДВИГ ВРАЧЕЙ УВЕКОВЕЧАТ
Сегодня медики на передовой в борьбе с коронавирусом. Они каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью, что спасти страну, а также отдельной взятые Екатеринбург и Свердловскую область от коронавируса.
В благодарность московский бизнесмен Игорь Рыбаков и художник-скульптор Алексей Сергиенко решили поставить в уральской столице монумент. А вот поработать над эскизом пригласили всех желающих уральцев.
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Да еще и деньги пообещали: авторы пяти лучших эскизов получат по 100 тысяч рублей. Заявки принимают до 19 мая. Подробности – по ссылке.
ВАЖНО
В праздничные дни с 1 по 11 мая на улицах появляться можно только в масках. Вот список мест в Екатеринбурге, где их можно купить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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