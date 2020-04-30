2020-04-30T19:42:28+03:00
Общество

Где в Екатеринбурге купить медицинские маски-2020

Рассказываем где можно купить маски и сколько они стоят
Алина СУРИНА
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Маски продаются в большинстве магазинов тканей, супермаркетах и киосках РоспечатиМаски продаются в большинстве магазинов тканей, супермаркетах и киосках РоспечатиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с 1 мая вводится обязательный масочный режим. Это значит, что при нахождении в магазинах, общественных местах и общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Для тех, кто будет пренебрегать профилактикой коронавирусной инфекцией предусмотрены штрафы.

Чтобы жители столицы Урала знали, где можно купит маски в Екатеринбурге, Александр Высокинский поручил администрации города провести мониторинг и опубликовать точки продаж, где можно приобрести маски.

- Благодаря всем принимаемым профилактическим мерам нам удалось выиграть время для адаптации системы здравоохранения. Ношение маски в период эпидемии - жизненно важно не только для одного человека, но и для всех горожан, - заявил глава Екатеринбурга.

Маски продаются в большинстве магазинов тканей, супермаркетах и киосках Роспечати. В списке помимо мест продаж указаны характеристики изделий и цены на них. Публикуем адреса, где в Екатеринбурге купить медицинские маски.

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

ИСТОЧНИК KP.RU

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