«Настоящие герои»: жителей Екатеринбурга попросили помочь с созданием памятника врачам, сражающимся с COVID-19

Жителей Екатеринбурга зовут принять участие в создании памятника врачам, которые ежедневно борются с которавирусом. С идей выступили московские бизнесмен Игорь Рыбаков и художник-скульптор Алексей Сергиенко, которые готовы помочь и спонсировать его строительство.

В данный момент идет обсуждение, в каком конкретно городе будет установлен памятник. Первый откроют уже 5 октября этого года, в Международный день врача. А вот где его откроют – будет решено после того, как подведут итоги конкурса. Пять победителей конкурса выберет комиссия, в которую войдут деятели искусства, художники, и, конечно, врачи – они станут главными судьями.

Один из эскизов. Фото: Климентьев Глеб

- Врачи, спасающие людей от коронавируса, представляют собой настоящих героев времен войны. Медработники, чья работа связана с милосердием и огромной ответственностью – воины, рискующие жизнью своей и своих близких, - рассказал бизнесмен Рыбаков. – И памятник, который будет воздвигнут всем врачам-героям, позволит помнить о героизме десятков тысяч человек, станет данью уважения за те подвиги, которые совершают сегодня врачи.

Пять авторов лучших эскизных проектов получат по 100 тысяч рублей. Как рассказал «КП-Екатеринбург» художник Сергиенко, особых требований к оформлению эскиза нет – он может быть нарисован на компьютере или от руки. Более подробно с критериями можно ознакомиться на официальном сайте проекта. Кстати, участвовать могут абсолютно все – даже те, кто никогда не ходил в художественную школу.

Конкурс будет проходить в два этапа: первый продлится до 21 мая, на нем члены жюри выберут 10 лучших проектов, второй – с 22 мая до 21 июня. Прием заявок – до 19 мая.

Один из эскизов. Фото: Климентьев Глеб

Художник Алексей Сергиенко хорошо известен в Санкт-Петербурге - он уже установил два памятника – Российскому императору Александру II и первому генералу-полицмейстеру Санкт-Петербурга Антону Девиеру, который был признан лучшим социальным проектом России.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 703 случая коронавируса. За все время пандемии в регионе медикам удалось вылечить 125 человек.