В Свердловской области за сутки нашли еще 74 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области нашли еще 74 заболевших коронавирусом. Теперь в регионе официально зарегистрировано 703 случая заражения. Об этом официально сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Алапаевске, Полевском, Асбесте, Первоуральске, Белоярском, Березовском, Верхнем Дуброво, Ирбите, Нижнем Тагиле, Пышминском ГО.

- Врачи оценивают состояние 18 больных как тяжелое, 54-х – как средней тяжести, остальных как удовлетворительное, - добавляют в региональном оперштабе.

Кроме того, новые случаи есть в обсерваторе «Обуховский», где находятся рабочие из Мурманска, и в обсерваторе «Курганово» в Полевском, где на карантине находятся вернувшиеся из-за границы уральцы.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить 125 человек.

Фото: информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

В Свердловской области восемь больниц закрыты на карантин, большая часть из них – в Екатеринбурге. Накануне стало известно, что 71 медик заразился коронавирусом, а сегодня региональный оперштаб рассказал, что воспитанница сиротского приюта «Каравелла» была срочно госпитализирована в больницу с подтвержденным диагнозом.

В Екатеринбург не так давно прилетел последний, четвертый спецборт с гуманитарным грузом из Китая для медиков. Его доставили на Урал бизнесмены Алтушкин и Симановский. Все партии уже были распределены по больницам Свердловской и Челябинской областей. Кроме того, в ближайшее время в Екатеринбург транзитным рейсом прибудут 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они помогут оперативно выявить тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных.

С 1 мая в Екатеринбурге и регионе вводится «масочный» режим – он будет обязателен для всех. Теперь носить маску нужно будет во всех видах транспорта и в любом закрытом помещении.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.