«Лежал в палате вместе с любимой»: как водитель автобуса стал «нулевым пациентом» в закрытом уральском городе

Закрытый город Новоуральск, который в народе также называют «городом атомщиков», довольно долго сопротивлялся СOVID-19. О том, что в городе зафиксированы первые случаи коронавируса стало известно 30 апреля. Об этом рассказал мэр города Владимир Цветов, который также является начальником местного штаба по противодействию СOVID-19.

Информации о том, кто именно стал так называемым «нулевым пациентом» было мало. Сообщалось лишь, что это 30-летний мужчина, который работает в Екатеринбурге в транспортной компании, а живет в Новоуральске. Вернувшись домой, он заразил гражданскую жену. После этого на карантин пришлось отправить больше 20 новоуральцев (забегая вперед, скажем, что СOVID-19 у них не подтвердился). «Комсомолка» поговорила с «нулевым пациентом» из «города атомщиков». Алексей рассказал о том, как протекала болезнь, предположил, где мог подхватить заразу, а также показал фото из палаты, где лежал вместе с гражданской женой по имени Анна.

СПАЛ С ОТКРЫТЫМ БАЛКОНОМ И ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ПРОСТЫЛ

В Екатеринбурге Алексей работает водителем пассажирского автобуса. Поскольку каждый день он перевозил по несколько сотен пассажиров, Алексей предполагает, что вирус мог подхватить от кого-то из них. Но выяснить это точно по понятным причинам не удалось.

- 22 апреля мы уснули с открытым балконом. Проснувшись утром, я понял, что промерз. Но смену на муниципальном автобусе в Екатеринбурге я отработал нормально. К вечеру 23 апреля у меня поднялась температура. Я грешил на открытый балкон. Выпил ибуклин, и все стало нормально. Утром 24 апреля я был как огурец, не было вообще никаких признаков болезни, да и на работе в связи с происходящим температуру мерили всем. У меня ее не было, - вспоминает Алексей первые дни болезни.

Правда, к вечеру у Алексея снова была небольшая температура. Пришлось опять выпить Ибуклин. 25 апреля снова не было никаких признаков болезни, как и температуры.

- 26 апреля я приехал в Новоуральск на выходной. У Ани поднялась температура, а к вечеру у меня пропало обоняние и вкус. Я понял, что нельзя никуда идти. Мы вызвали врача, - вспоминает Алексей.

Поскольку отсутствие обоняния и вкуса - признак СOVID-19, врач неотложки принял решение взять тест на коронавирус. Алексей тем временем отправился в аптеку, чтобы купить выписанные лекарства. Это был ингавирин, омнитус, а также таблетки от кашля.

- Я ходил в маске и быстро. Аня всё время была дома, никто ни в какие гости не ходил и по городу не шатался, - уточняет Алексей.

В инфекционное отделение Алексея и его гражданскую жену поместили 28 апреля. Фото: предоставлено героем публикации

АНАЛИЗ ПОДТВЕРДИЛ СOVID-19

Мазки на коронавирус взяли на следующий день после визита врача скорой - 28 апреля. Результат был готов к вечеру. У Анны и Алексея подтвердился СOVID-19. Медики, облаченные в защитные костюмы, забрали пару из квартиры и отвезли в инфекционное отделение городской больницы Новоуральска.

- У меня в этот момент кроме отсутствия обоняния и вкуса не было никаких симптомов. Ни кашля, ни насморка. Легкие, моча и кровь были в нормальном состоянии у нас обоих, - вспоминает Алексей.

Уже 29 у Алексея и Анны вернулось обоняние. С тех пор они оба чувствовали себя хорошо.

А тем временем врачи начали эпидемиологическое расследование, изучая круг контактов Анны и Алексея. Таких людей насчитали 25 человек. Их пришлось сажать на карантин.

- Все отнеслись с пониманием и с сопереживанием. Все понимают, что работа у меня связана с повышенным риском заразиться чем-либо воздушно-капельным путем. Претензий не было. Да и многие даже были рады пойти на оплачиваемый больничный, - отмечает Алексей.

- В палате я лежал вместе с любимой. Нас лечили Арпефлю (лекарство от простуды и гриппа. – Прим.ред) его мы пропили курсом из пяти дней. Также выдали парацетамол - на случай высокой температуры, а еще хлоргексидин - чтобы полоскать горло.

По словам Алексея, медсестры и врачи в больнице были очень добрые. Обстановкой в палате он тоже был доволен. Там было довольно чисто.

5 мая Алексея и Анну выписали из больницы. Перед этим у них два раза брали анализы. Оба они оказались отрицательными.

В справке, которую Алексею выдали в больнице (есть в распоряжении редакции. – Прим.ред.) в графе диагноз указано: инфекция легкой степени тяжести, вызванная СOVID-19. У его гражданской жены диагноз аналогичный.

В настоящий момент в Свердловской области подтверждено 1429 случаев коронавируса. Общее количество свердловчан, которых вылечили уральские врачи, составляет 243.