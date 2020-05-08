Режим самоизоляции в Свердловской области продлили до 18 мая

В Свердловской области продлили режим самоизоляции. Ограничительные меры будут действовать до 18 мая, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. Но при положительной динамике власти планируют смягчить режим. По словам главы региона, в области растет количество случаев коронавирусной инфекции, поэтому он принял такое решение.

- Я принял решение продлить действие ограничительных мер еще на неделю — до 18 мая. Указ подпишу в понедельник. Мы продолжим отслеживать динамику по распространению коронавируса, и еще через неделю в зависимости от ситуации будет принято решение о продлении или о смягчении ограничительных мер, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона признал, что в Свердловской области, а особенно в Екатеринбурге плохо соблюдается режим самоизоляции, а также масочный режим и социальная дистанция. Недавно Евгений Куйвашев осудил уральцев, которые беспечно отдыхали на пляжах города. Из-за этого карантин могут продлить до конца месяца.

- На федеральном уровне есть критерии, которые позволяют или не позволяют регионам принимать решение об ослаблении ограничительных мер. Мы ориентируемся, в частности, на количество заболевших и проведенных тестирований, а также на то, сколько мест на сегодняшний день есть медучреждениях, - отметил губернатор.

Добавим, в свердловских больницах подготовлено 2897 коек. Сейчас 1300 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в медучреждениях, а 237 человек вылечены и выписаны.