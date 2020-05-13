Как будут работать кафе в Екатеринбурге и Свердловской области с 19 мая 2020 года

13 Май 2020 2020-05-13T16:43:51+03:00

На одного человека должно быть отведено не менее 10 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, когда откроются кафе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в своих соцсетях.

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Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел ряд совещаний с представителями медицинского сообщества. На повестке дня стоял вопрос о поэтапном снятии ограничительных мер в регионе. Эксперты главу региона поддержали. Поэтому ослаблять режим повышенной готовности начнут уже с 19 мая 2020 года.

Каким образом - об этом губернатор по уже сложившейся традиции рассказал в своем Instagram. Среди прочего он объяснил, как будут работать предприятия общественного питания.

С 19 мая они смогут возобновить свою работу в формате уличного кафе. Но при этом на одного человека должно быть отведено не менее 10 квадратных метров. Плюс ко всему предприятиям общественного питания нужно будут получать декларацию о санэпидбезопасности.

Людям, которые находятся в зоне риска (а это те, кому за 65 и у кого есть хронические заболевание) рекомендовано по-прежнему придерживаться режима самоизоляции. Также в регионе сохраняется масочный режим, то есть нельзя посещать общественные места, магазины и общественный транспорт без медицинской маски.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 13 мая в Свердловской области у 2298 человек подтвержден диагноз коронавирус. Из них 534 выздоровели, летальных исхода - 3.

ИСТОЧНИК KP.RU