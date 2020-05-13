Стало известно, когда в Свердловской области откроются торговые центры

13 Май 2020 2020-05-13T16:50:46+03:00

Все торговые центры и магазины должны будут соблюдать нормы, введенные во время пандемии коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области с 19 мая начнется поэтапное снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, по решению губернатора Евгения Куйвашева, в регионе начнут работать в обычном режиме все магазины и торговые центры. Все они должны будут соблюдать нормы, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Они смогут возобновить работу со строгим соблюдением всех норм, в том числе по количеству посетителей - должно быть не менее 10 квадратных метров на человека, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

При этом, согласно Указу губернатора, который будет опубликован позднее, каждый магазин должен будет получить декларацию о санэпидбезопасности. Также Евгений Куйвашев отметил, что фуд-корты и развлекательные зоны торговых центров, включая кинотеатры, пока остаются закрытыми.

Напомним, что работа магазинов и торговых центров была ограничена из-за пандемии коронавируса - с 28 марта в Свердловской области действовал режим особой готовности. О том, как регион будет снимать ограничительные меры читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU