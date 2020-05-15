Число смертей увеличилось: в Свердловской области выявили 104 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 104 новых случая коронавируса. По данным оперштаба, большая часть заболевших из Екатеринбурга. Всего в регионе подтверждено 2 466 случаев инфекции, а число погибших увеличилось до пяти.

Но есть и хорошие новости: за все время уральским медикам удалось вылечить 626 пациентов.

Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (+61), Асбеста, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Сухого лога, Полевского, Сысертского городского округа. В сводку также включено четыре случая заражения жителей другого региона России.

- Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 64-х – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, - рассказали в оперштабе.

В свою очередь областной Роспотребнадзор попросил губернатора Евгения Куйвашева не отменять режим самоизоляции на Среднем Урале.

Число коек под COVID-19

Дополнительная мобилизация по поручению губернатора Евгения Куйвашева проведена на случай ухудшения эпидобстановки. До конца апреля в регионе был подготовлен необходимый на тот момент фонд в больницах Екатеринбурга и области: 2897 коек, в т.ч. 2028 – с кислородной разводкой, 1013 – с аппаратами ИВЛ.

СКАЗАНО

Командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина напоминает, что пренебрежение мерами профилактики COVID-19 может стать ошибкой, которая приведет к проблемам со здоровьем близких.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1274" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/779223" frameborder="0"></iframe> Лариса Крапивина - о самоизоляции.Видео: оперштаб Свердловской области

- Моему свёкру 81 год, свекрови – 79, моей маме 78 лет, и я понимаю, что если в результате моей ошибки случится какая-то неприятность с их здоровьем, то я буду нести полную ответственность за то, что это произошло, – говорит она.

Соблюдайте социальную дистанцию, носите маску, оставайтесь по возможности дома – даже несмотря на то, что соблазн вернуться к привычной жизни в погожие майские дни может быть очень велик.