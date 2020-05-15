2020-05-15T16:30:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Евгений Куйвашев назвал основную причину снятия ограничительных мер в Свердловской области

Ранее Роспотребнадзор попросил главу региона продлить режим самоизоляции
Юлия СТАЛИНА
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Сейчас в Свердловской области зарегистрировано 2 466 случаев инфекции.Сейчас в Свердловской области зарегистрировано 2 466 случаев инфекции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 19 мая в Свердловской области начнут поэтапно снимать ограничительные меры. Уже во вторник в регионе заработают торговые центры, кафе в формате уличных веранд, косметологи, у которых есть лицензия. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Но с ним пока не согласился главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Он направил губернатору обращение, в котором попросил не отменять самоизоляцию из-за неблагоприятной эпидобстановки.

В ответ глава Свердловской области назвал главную причину, почему он снимает ограничительные меры в регионе. В своем Instagram он написал, что Средний Урал переходит к первому этапу.

- Больше половины мест в инфекционных отделениях больниц — свободны, коэффициент распространения инфекции на сегодня, по данным Роспотребнадзора, составляет 0,71. Для первого этапа снятия ограничений он должен быть меньше 1, - сообщил Евгений Куйвашев.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции рассчитывается Роспотребнадзором. Специалисты берут общее число заболевших за последние четверо суток и сравнивают с показателями за предыдущие четверо суток. И если есть положительная динамика, то это повод переходить к этапам снятия ограничительных мер.

К сожалению, в своем посте губернатор не указал, за какой период был посчитан коэфициент 0,71. Поэтому журналисты "Комсомолки" решили проверить свои математические способности. Взяли формулу Роспотрнадзора и данные по количеству заболевших за восемь суток.

Формула рассчета коэффициента распространения инфекции от Роспотребнадзора РФ.

Формула рассчета коэффициента распространения инфекции от Роспотребнадзора РФ.

По данным за 8 мая - в регионе было зафиксировано 155 заболевших, 9 мая - 121; 10 мая - 139; 11 мая - 108; 12 мая - 211; 13 мая - 135; 14 мая - 64; 15 мая - 104. Итоговый коэффициент получился 0,98.

На сегодняшний день режим самоизоляции в регионе действует до 18 мая. Евгений Куйвашев говорит, что в первую очередь заботится о людях и бизнесе, но при этом призывает жителей не злоупотреблять ослаблением и выполнять все рекомендации врачей.

- Здоровье всех жителей Свердловской области — безусловный приоритет. Однако я знаю, как много организаций из-за ограничительных мер оказались на грани разорения или даже уже фактически разорены. В некоторых случаях это угрожает жизни целых семей ничуть не меньше коронавируса, - заключил губернатор.

Масочный режим после снятия ограничительных мер будет сохранен, как и социальная дистанция. Жителям разрешат гулять по двое и заниматься спортом на свежем воздухе.

Напомним, сейчас в Свердловской области зарегистрировано 2 466 случаев инфекции. По данным оперштаба, большая часть заболевших из Екатеринбурга. Умерших от коронавируса уже 5 человек.

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Вопрос дня: пора ли уральцам выходить из режима самоизоляции. Уже полтора месяца из-за пандемии коронавируса в Свердловской области не работают ТРЦ, рестораны и многие другие предприятия. Мы решили спросить, что думают по поводу снятия ограничительных мер бизнесмены, рестораторы, представители концертных агентств и политики. Прочитать их мнение можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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