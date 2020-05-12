2020-05-12T16:30:22+03:00
Общество

«Не расслабляться!»: уральцы отвечают, пора ли нам выходить из режима самоизоляции

Уже полтора месяца из-за пандемии коронавируса в Свердловской области не работают ТРЦ, рестораны и многие другие предприятия
Данил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области все еще действует масочный режим.В Свердловской области все еще действует масочный режим.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник,11 мая, президент Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней из-за COVID-19 в России. Дальше решение за региональными властями. В связи с этим мы задали вопрос:

Пора ли свердловчанам выходить из режима самоизоляции?

Николай ШАЙДУРОВ, главврач Первоуральской городской больницы:

- Не расслабляться! Режим самоизоляции ослаблять не нужно. Все мероприятия, касающиеся профилактики коронавирусной инфекции, нужно соблюдать. Несмотря на то, что нам дают послабления, не нужно отменять масочный режим, ношение перчаток и нахождение людей ближе полутора метров друг от друга. Как сказал Владимир Владимирович Путин, сейчас важно не забегать вперед, чтобы потом не откатиться назад и слушать рекомендации врачей. Золотые слова. Все плановые приемы мы практически не вели, а госпитализации были только экстренные. Как мы можем вести госпитализации, когда в стране такая ситуация? Люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, особенно заболевания бронхо-легочной системы, например, бронхиальная астма. Для них вообще это [госпитализация] катастрофична, я считаю, не дай бог, они что-нибудь подхватят.

Иван ЗАЙЧЕНКО, основатель сети супермаркетом «Жизньмарт» и ресторанов «Сушкоф»:

- Думаю, что нет. Я не хочу заразиться сам и заразить свою бабушку. Пока мы не нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом, нам из режима самоизоляции выходить нельзя. Если говорить с точки зрения бизнеса, считаю, что правительство вполне может поддерживать нас какое-то время в состоянии заморозки без того, чтобы все напрочь обанкротились. В частности, чтобы не было фиксированных платежей, чтобы бизнес не копил долги во время простоя и мог выплачивать заработную плату. Если мы будем вкладывать деньги в самоизоляцию, то мы сможем долго продержаться в этом режиме. Но мы деньги не вкладываем, а режим самоизоляции снимаем. И я считаю, что сейчас мы просто начнем друг друга заражать дальше. Все больше людей будет умирать. Так себе сценарий, мне кажется.

Больше месяца в регионе не работают в полную силу заведения общепита и торгово-развлекательные центры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше месяца в регионе не работают в полную силу заведения общепита и торгово-развлекательные центры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Николай КОЛЯДА, художественный руководитель «Коляда-Театра»:

- Думаю, что давно пора. Разве это не понятно? По-моему, если это дальше будет продолжаться, то плохо кончится. Терпение не безгранично. Оставили людей ни с чем, голыми, без денег, без зарплаты, без ничего. Выкручивайтесь, как хотите. Если бы была какая-то помощь от государства, хоть что-то, а если нет ничего - что хочешь, то и делай. Ну давайте сдохнем не от коронавируса, так от голода. Так лучше будет что ли? По-моему это бесстыдство какое-то. У меня сестра живет в Казахстане, у них все открылось. Разрешают репетиции в театре при соблюдении мер предосторожности. Надо быть осторожным, но с ума сходить нельзя и загонять людей в клетки, когда сейчас воздух свежий и когда надо на воздухе находиться, на даче ковыряться... Сидите дома?! Плохо это!

Алексей МИЧУРОВ, директор шоу трех роялей Bel Suono:

- Выходить уже однозначно пора. И работать, и поднимать экономику. Другой разговор, что есть зараженные и тут, видимо, нужно не только соблюдать все рекомендации, которые нам государство говорит. Нужно и работать над профилактикой коронавируса. Я в целом доверяю нашему правительству. Думаю, они знают, что делают.

Наталия ОБОРИНА, директор туристической сети «ЭЛИТА Трэвэл»:

- Я думаю, что рано. У меня есть две подруги. Одна - начальник госпиталя, а другая врач в одной из больниц города. Я вижу их лица, их усталость. Они ничего не рассказывают, но по ним видно, что ситуация очень серьезная. Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то из моих близких и родных оказался в этой ужасной ситуации. Поэтому мое личное мнение - слишком рано. Как бы ни хотелось, как бы ни устали... Я, моя семья, друзья... мы себя бережем. Болезнь не отступила ведь еще. Ее много. И видя воспаленные после смены глаза моих подруг-врачей, я ради их спокойствия, ради их здравия буду еще соблюдать режим самоизоляции.

Во время режима самоизоляции в регионе допускалось выходить на улицу только в продуктовый магазин или аптеку, на работу, чтобы погулять с собакой... Впрочем, люди выходили и просто так. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время режима самоизоляции в регионе допускалось выходить на улицу только в продуктовый магазин или аптеку, на работу, чтобы погулять с собакой... Впрочем, люди выходили и просто так.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений РОЙЗМАН, экс-мэр Екатеринбурга:

- Мы сейчас на пике находимся. И следовало ли вводить режим самоизоляции, когда было, ну 100-200 зараженных в день, и снимать его в тот момент, когда по 11 тысяч зараженных в день? Ноль логики вообще! Я считаю, что власть абсолютно не справилась в этой ситуации. И то, что власть никак не смягчила эту финансовую ситуацию для абсолютного большинства людей от нахождения на карантине, это абсолютная вина власти. Конечно, нельзя было в такую ситуацию заводить людей.

Яна ГРИГОРЬЕВА, волонтер, мать 4-х детей:

- Я считаю, что нужно немного ослабить ограничения, которые есть у нас в регионе. Хоть бы разрешить свободно гулять. Я не говорю об открытии общественных мест. Я, как мама четырех детей, не стала бы сейчас водить их в садик или школу. А готовы или не готовы выйти из самоизоляции, нужно решать каждому из нас. Наша семья уже несколько недель не придерживается строгого карантина. Но в рамках разумного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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