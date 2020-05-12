2020-05-11T23:43:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 12 мая 2020 года: закрытие НИИ ОММ и зэки-стахановцы

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 12 мая 2020 года
Лев ИСТОМИН
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Больных по области - больше сотни ежедневноБольных по области - больше сотни ежедневноФото: Алексей БУЛАТОВ
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СТАТИСТИКА

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально зафиксировано 108 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии на Среднем Урале COVID-19 диагностирован к 1952 человек.

Новые случае зарегистрированы у жителей Екатеринбурга, Верхотурья, Кировграда, Артемовского, Верхней Салды, Березовского, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Туринска, Сысерти, Кушвы, Алапаевска, Красноуфимска, Режа, Новоуральска, Горноуральского, Невьянска, Сухого Лога и Среднеуральска, а также Североуральска. Четыре случая подтвердились у рабочих из Мурманска, которые находятся в обсервации на территории уральского санатория «Обуховский».

В настоящее время состояние 13 пациентов с коронавирусом в больницах Екатеринбурга оценивается как тяжелое, 37 человек остаются в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Роды теперь принимают в других учреждениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роды теперь принимают в других учрежденияхФото: Алексей БУЛАТОВ

БЕЗ ОММ

В понедельник, 11 мая, в Екатеринбурге на карантин закрыли один из лучших роддомов Екатеринбурга и Свердловской области – речь идет о НИИ ОММ, расположенном по улице Репина.

Причина связана с пандемией – один из сотрудников медицинского учреждения заразился коронавирусом. Все новые пациентки теперь поступают в другие учреждения: Областной перинатальный центр, Екатеринбургский перинатальный центр и другие муниципальные перинатальные центры.

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В оперативном штабе области заявили, что риски, связанные с выявленным случаем, оцениваются как невысокие.

В колониях помогают справиться с пандемией. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В колониях помогают справиться с пандемией. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

НАСТОЯЩИЕ СТАХАНОВЦЫ

Еще в марте исправительные колонии Свердловской области подключились к массовому производству медицинских и защитных масок. В этом деле абсолютный рекорд смогли поставить два заключенных из ИК-3 и ИК-16 в Краснотурьинске. За месяц зэки сумели изготовить 424 тысячи масок.

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Благодаря им колонии города выполнят месячный план. Кстати, «стахановцев» за ударный труд поощрят рублем – на двоих государство за проделанный труд выплатит 94 393 рубля. Отметим, что остальные осужденные за месяц в среднем на производстве масок зарабатывают по 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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