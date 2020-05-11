В Свердловской области зафиксировано 108 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 108 человек. Таким образом, общее количество случаев инфекции достигло отметки в 1952.

По данным регионального оперштаба, заболевшими оказались жители Екатеринбурга, Артемовского, Верхней Салды, Верхотурья, Березовского, Кировграда, Нижнего Тагила, Новоуральска, Режа, Североуральска, Верхней Пышмы, Горноуральского, Красноуфимска, Кушвы, Алапаевска, Невьянска, Нижней Туры, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти и Туринска.

- Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное, - поясняют в оперштабе Среднего Урала. - Также подтвердился диагноз у четверых рабочих из Мурманска, которые были отправлены на карантин в санаторий «Обуховский».

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано три смерти от COVID-19. Первой жертвой стал 54-летний житель Красноуфимска, который почувствовал ухудшение самочувствия после возвращения из Москвы. Известно, что мужчина заразил врача местной больницы.

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов.