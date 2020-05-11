Заработали по 50 тысяч: на Урале двое рецидивистов за месяц сделали 424 тысячи масок

Вот уже два месяца, как свердловские колонии подключились к производству медицинских и защитных масок для лица. Но абсолютный рекорд в этой непростой и кропотливой работе поставили двое заключенных из ИК-3 и ИК-16 Краснотурьинска, где двое рецидивистов за месяц изготовили 424 тысячи масок.

Но такой производительностью могут похвастаться далеко не многие. Порядка 115 осужденных в две смены пошили 200 тысяч масок. Благодаря этому колония выполнит контракт на 3,5 миллиона рублей

- 94 393 рублей на двоих (с премией) начислили двум осужденным-закройщикам за апрель за пошив масок для лица. Остальные портные в среднем по 15 500 рублей, - рассказывает врио начальника центра трудовой адаптации осужденных ИК-3 Игорь Бушуев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778419" frameborder="0"></iframe> В уральской колонии производят маски.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Кроме этого в колонии пошьют сто 100 одноразовых костюмов и три тысячи масок для психоневрологического интерната Краснотурьинска. А в скором времени исправительное учреждение приступит к заказу на 30 тысяч одноразовых халатов.

- Всего в свердловских колониях ГУФСИН за короткий срок пошили 1 500 000 защитных масок, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 10 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 4823 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 4593 человека.

Всего в регионе зафиксировано 1844 случая новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное.