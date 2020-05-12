2020-05-12T10:42:22+03:00
Общество

Перевалили за две тысячи: в Свердловской области за сутки нашли еще 211 зараженных COVID-19

Теперь в регионе официально зарегистрировано 2 163 случая
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале - больше двух тысяч заболевшихНа Среднем Урале - больше двух тысяч заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 211 человек, поэтому теперь в Свердловской области официально зафиксировано 2 163 случая COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (147 человек). Основная причина такого большого количества зараженных - внутрисемейное распространение вируса. Кроме того, новые пациенты - жители Бисерти, Красноуфимска, Артемовского, Полевского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Каменска-Уральского, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Кировграда, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Североуральска, Тавды, Верхотурья (+19), Камышлова, Ирбита. В статистику включены также три случая заболевания рабочих из Мурманска, которые сейчас находятся в обсервации.

- Состояние 16 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 64-х – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Кстати, накануне региональный Роспотребнадзор опубликовал новую карту заражения в регионе. Теперь на ней 61 точка.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано три смерти от коронавируса. Первый погибший – житель Красноуфимска, который слишком поздно обратился за медпомощью. Еще двое – пенсионеры из Екатеринбурга.

Однако есть и хорошие новости: за все время пандемии медикам удалось поставить на ноги 489 человек. Все они сдали двойные тесты и были отправлены по домам.

Фото: Информационный центр мониторинга ситуации по коронавирусу

Фото: Информационный центр мониторинга ситуации по коронавирусу

Напомним, что в Свердловской области до 18 мая действует режим самоизоляции. И несмотря на то, что накануне в своем обращении к нации Президент РФ Владимир Путин объявил о завершении ограничительных мер в стране, окончательную точку в этом вопросе должны будут поставить главы регионов. Поэтому губернатор Евгений Куйвашев заявил, что выводы будут сделаны в конце этой недели.

Кроме того, до 18 мая в регионе действует и масочный режим. Теперь он распространяется на все районы области. Это значит, что теперь необходимо носить защитную маску в общественном транспорте и любых закрытых помещениях.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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