Уже 61 точка в регионе: карта заражения COVID-19 в Свердловской области на 12 мая 2020 года

Роспотребнадзор по Свердловской области опубликовал новую карту заражения коронавирусом. По данным на 11 мая, COVID-19 обнаружили уже в 61 районе региона. Число заболевших в Екатеринбурге – 1 255 человек. Это пока что самый крупный очаг заболеваемости в области. Кроме того, 178 пациентов – жители других регионов страны, в частности, Мурманска, сейчас они находятся в обсервации.

Кроме Екатеринбурга, больше всего заболевших в Полевском (57 человек), Нижнем Тагиле (47), Камышлове и Камышловском районе (35), Ревде (31), Березовском (29), Первоуральске (28), Ирбите (24), Красноуфимске (23) и Туринске (21). Во всех остальных районах – меньше 20 зараженных. В 15 городах Свердловской области – по одному заболевшему. Это Верхотурье, Верхний Тагил, Новая Ляля, Краснотурьинск, Пышминский, Талицкий районы, Волчанск, Ивдель, Карпинск, Бисертский ГО, Красноуральск, Кировград, Североуральск, Невьянск и Горноуральский ГО.

Фото: Свердловский Роспотребнадзор

Согласно карте Роспотребнадзора, красным цветом выделены районы, в которых показатель DS COVID-19 доходит до 385,76. Оранжевым – где показатель доходит до 17,64, желтым – от 1,62 до 7,96.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области почти две тысячи зараженных – 1 952 человека, три смерти от коронавируса и 390 вылечившихся. Кроме того, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции и масочный режим – до 18 мая.

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