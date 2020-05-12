«Эта неделя станет решающей»: губернатор Куйвашев – о продлении самоизоляции

12 Май 2020 2020-05-12T08:13:58+03:00

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Накануне в своем обращении к нации Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима самоизоляции в стране, но оставил это решение рассматривать каждому региону в частности. В Свердловской области режим будет действовать до 18 мая. О том, что будет дальше, губернатор Евгений Куйвашев рассказал в своем блоге в Instagram.

У большинства заболевший в регионе COVID-19 протекает без всяких симптомов и осложнений. Поэтому отмена или продление самоизоляции будут зависеть от эпидемиологической обстановки в области.

- Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели. Однако, надеюсь, вы понимаете, что, постепенно оживляя экономику, мы не можем ставить под угрозу здоровье людей. Поэтому масочный режим будет сохранен в любом случае, а людям с хроническими заболеваниями и тем, кому больше 65 лет, будет рекомендовано по-прежнему соблюдать самоизоляцию, - добавил Куйвашев. - Эта неделя может стать решающей для Свердловской области в вопросе продления ограничительных мер.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области почти две тысячи заболевших – 1 952 человека. При этом за все время врачам удалось поставить на ноги 390 свердловчан.

ИСТОЧНИК KP.RU