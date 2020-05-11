2020-05-11T22:16:22+03:00
Общество

Президент Владимир Путин: с 12 мая единый период нерабочих дней завершается

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент также назвал меры поддержки врачей и соцработниковПрезидент также назвал меры поддержки врачей и соцработниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин объявил о прекращении периода нерабочих дней. Об этом российский лидер заявил в ходе обсуждения дальнейших мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- С 12 мая единый период нерабочих дней завершается, - объявил Путин.

Как сообщает сайт kp.ru, в конце апреля президент призвал граждан по возможности оставаться дома с сохранением зарплат. Такая рекомендация была дата организациям и компаниям на срок до 11 мая, включительно.

Кроме этого российский лидер анонсировал дополнительные меры поддержки для врачей и соцработников. Размер выплат на протяжении трех месяцев составит от 15 до 60 тысяч рублей. Помимо прочего Владимир Путин сообщил о единоразовых выплатах для семей с детьми от 3 до 15 лет включительно, им перечислят по 10 тысяч рублей.

Отметим, что за последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 1952 случая заражения COVID-19. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное.

Стоит отметить, что в регионе зафиксировано три смерти от коронавируса. Первым погибшим стал 54-летний житель Красноуфимска, мужчина заболел после возвращения из Москвы. Известно, что он также заразил врача местной больницы.

Кроме этого накануне стало известно о семье из Ирбита, которая заразилась от сына, приехавшего из Екатеринбурга в гости к родителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У медработника нашли COVID-19: старейший роддом Среднего Урала закрыли на карантин (подробнее)

«Мне стоять больно, а врачи указали на дверь»: в Екатеринбурге рожениц отправили из роддома домой из-за пациентки с подозрением на COVID-19 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Так даже в 90-е не поступали»: в Екатеринбурге пенсионерке выставили счет за коммуналку на 110 тысяч
Президент Владимир Путин: с 12 мая единый период нерабочих дней завершается
Тест на антитела к коронавирусу в Екатеринбурге 2020: где сдать, сколько стоит
Выплата соцработникам в Екатеринбурге и Свердловской области из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит
Единоразовые выплаты на детей в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Парки и скверы Екатеринбурга откроют только после разрешения Роспотребнадзора
Сломался в самый неудачный момент: под Екатеринбургом поезд протаранил застрявший на рельсах трактор
На Урал идет аномальная жара: прогноз погоды в Екатеринбурге с 11 по 13 мая 2020 года
Екатеринбуржцам напомнили, как правильно убирать квартиру и не отравиться хлором
Почему в Свердловской области врачам выплатили по 25 тысяч вместо 80: отвечает губернатор Куйвашев
На Среднем Урале оштрафовали 880 человек, которые шли на парад в День Победы
Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области введут перчаточный режим
Губернатор Свердловской области подписал указ о продлении режима самоизоляции
«Бессмертный полк» прошел в небе над Екатеринбургом
Спасатели обработали от коронавируса автовокзал и железнодорожные станции в Екатеринбурге
Как отгремел праздничный салют в Екатеринбурге 9 мая
В Асбесте из-за взрыва газа сгорели пять гаражей и пострадал мужчина
Как в Екатеринбурге прошла акция «Бессмертный полк-2020»
В Березовском у пациента горбольницы обнаружили коронавирус
Зачем на Урал привозят людей из других стран: отвечает Евгений Куйвашев
Праздничный маршрут: по центру Екатеринбурга проехал «Трамвай Победы»
Солнце за облаками: прогноз погоды в Екатеринбурге на 10 и 11 мая
Масочный режим в Екатеринбурге и Свердловской области продлили еще на неделю
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве известного адвоката