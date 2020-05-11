Президент Владимир Путин: с 12 мая единый период нерабочих дней завершается

11 Май 2020 2020-05-11T22:16:22+03:00

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Президент России Владимир Путин объявил о прекращении периода нерабочих дней. Об этом российский лидер заявил в ходе обсуждения дальнейших мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- С 12 мая единый период нерабочих дней завершается, - объявил Путин.

Как сообщает сайт kp.ru, в конце апреля президент призвал граждан по возможности оставаться дома с сохранением зарплат. Такая рекомендация была дата организациям и компаниям на срок до 11 мая, включительно.

Кроме этого российский лидер анонсировал дополнительные меры поддержки для врачей и соцработников. Размер выплат на протяжении трех месяцев составит от 15 до 60 тысяч рублей. Помимо прочего Владимир Путин сообщил о единоразовых выплатах для семей с детьми от 3 до 15 лет включительно, им перечислят по 10 тысяч рублей.

Отметим, что за последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 1952 случая заражения COVID-19. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное.

Стоит отметить, что в регионе зафиксировано три смерти от коронавируса. Первым погибшим стал 54-летний житель Красноуфимска, мужчина заболел после возвращения из Москвы. Известно, что он также заразил врача местной больницы.

Кроме этого накануне стало известно о семье из Ирбита, которая заразилась от сына, приехавшего из Екатеринбурга в гости к родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU