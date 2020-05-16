2020-05-16T09:40:08+03:00
Общество

В Екатеринбург из Индии вернули 92 туриста: 50 из них отправили на 14-дневный карантин

Остальных повезли в другие регионы [видео]
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Среди пассажиров были жители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Пермского края. Фото: кадр с видео, предоставленного оперативным штабом Свердловской области по борьбе с коронавирусомСреди пассажиров были жители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Пермского края. Фото: кадр с видео, предоставленного оперативным штабом Свердловской области по борьбе с коронавирусом
Изменить размер текста:

Минувшим утром в Екатеринбурге приземлился самолет, летевший из Индии. Это был вывозной борт авиакомпании «Россия», который доставил из ГОА в Екатеринбург 92 человека. Среди них не только жители Свердловской области, но и Челябинской, и Тюменской, и Пермского края.

Самолет привез в Екатеринбург туристов, отдыхавших на ГОА.видео: предоставлено оперативным штабом Свердловской области по борьбе с коронавирусомДанил СВЕЧКОВ

- После осмотра специалистами Роспотребнадзора 50 человек, в том числе 6 детей, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора, - сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. - При размещении учитываются особые пожелания людей. На момент вылета среди них были организация питания для вегетарианцев, людей с непереносимостью молочных продуктов, аллергиков и диабетиков.

Жителей же других регионов отправили к себе. В оперативном штабе отмечают, что встречать туристов помогали шесть добровольцев-спасателей из ресурсного центра по поддержке добровольчества, прошедших специальную подготовку на базе Свердловского медицинского колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МЧС продезинфицировало больницы в Екатеринбурге, где врачи борются с коронавирусом
Житель Екатеринбурга угнал «Suzuki» за полмиллиона, найдя на земле ключи, оброненные хозяином
ВКонтакте проведет ежегодную «Ночь музеев» в городской ленте Екатеринбурга
В Ночь музеев в зоопарке Екатеринбурга впервые покажут африканского сервала
В Заречном Росгвардия и полиция задержали 33-летнего мужчину, напавшего с ножом в подъезде на человека
В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб студент УрФУ
Уральцам, которые будут лечиться от коронавируса дома, выдадут телефоны
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Какие больницы в Екатеринбурге и Свердловской области перепрофилируют для лечения больных COVID-19
По соседству с Росселем: в Екатеринбурге выставили на продажу коттедж неподалеку от дачи экс-губернатора
Как записать ребенка в ясли в Екатеринбурге: объясняет мэрия
В Екатеринбурге водителя, севшего пьяным за руль без прав, отправили в исправительную колонию строгого режима
УБРиР проанализировал активность своих клиентов в системе быстрых платежей в майские праздники
Жители Екатеринбурга могут увидеть VK Fest
На Урале пьяный мотоциклист врезался в ограждение и перевернулся
За сутки медики обследовали на COVID-19 почти семь тысяч свердловчан
По России и из-за рубежа: за месяц «Уральские авиалинии» доставили порядка 500 тонн гуманитарной помощи
Водитель погиб в «скорой»: в Нижнем Тагиле иномарка налетела на электроопору
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Телефоны горячих линий в Екатеринбурге: куда звонить по важным вопросам
Кто чаще всего заражается коронавирусом: отвечает вице-губернатор Свердловской области
Банк Уралсиб запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «Уралсиб Tech 2020»
Что нужно, чтобы смягчить самоизоляцию: отвечает вице-губернатор Свердловской области
Во все тяжкие: как трудные подростки в России переживают изоляцию
Утвержден эскиз нового жилого района на набережной Верх-Исетского пруда
Почти 60 бессимптомных больных COVID-19 в Екатеринбурге отправили в изоляторы