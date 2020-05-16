В Екатеринбург из Индии вернули 92 туриста: 50 из них отправили на 14-дневный карантин

Минувшим утром в Екатеринбурге приземлился самолет, летевший из Индии. Это был вывозной борт авиакомпании «Россия», который доставил из ГОА в Екатеринбург 92 человека. Среди них не только жители Свердловской области, но и Челябинской, и Тюменской, и Пермского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/779459" frameborder="0"></iframe> Самолет привез в Екатеринбург туристов, отдыхавших на ГОА.видео: предоставлено оперативным штабом Свердловской области по борьбе с коронавирусомДанил СВЕЧКОВ

- После осмотра специалистами Роспотребнадзора 50 человек, в том числе 6 детей, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора, - сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. - При размещении учитываются особые пожелания людей. На момент вылета среди них были организация питания для вегетарианцев, людей с непереносимостью молочных продуктов, аллергиков и диабетиков.

Жителей же других регионов отправили к себе. В оперативном штабе отмечают, что встречать туристов помогали шесть добровольцев-спасателей из ресурсного центра по поддержке добровольчества, прошедших специальную подготовку на базе Свердловского медицинского колледжа.