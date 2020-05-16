В Екатеринбурге коронавирус подтвердился у 24 сотрудников склада сети «Красное и Белое»

В Свердловской области за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 105 человек. Среди них, как оказалось было 24 сотрудника известной сети алкогольных магазинов «Красное и Белое».

- Роспотребнадзором введены карантинные меры в складских помещениях одного из предприятий, - сообщают в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом. - В общей сложности у 24 сотрудников лабораторно подтвержден COVID-19. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия для того, чтобы не допустить распространения инфекции среди работников, в том числе постконтактные тестирования, изоляция контактировавших и обеззараживание помещений.

В самой сети магазинов пока не прокомментировали поступившую информацию. Добавим, что в Свердловской области за сутки выросло не только количество подтвержденных случаев коронавируса. Так, в регионе погиб еще один пациент, болевший COVID-19. Еще 78 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

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