Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 17 мая 2020 года: возвращение туристов и честная песня про врачей

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по данным оперативного штаба зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии на Среднем Урале зафиксировано 2 571 случаев заболевания.

67 новых случаев приходится на Екатеринбург, также COVID-19 обнаружили у жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхотурья, Артемовского и Белоярского городских округов, Верхней Пышмы, Ирбита и Ирбитского района, Сухого Лога, Верх-Нейвинска, Каменск-Уральского, Новоуральска, Полевского, Рефтинского, Серовского городского округа.

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На данный момент состояние 14 заболевших коронавирусом оценивается врачами как тяжелое, 44 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. С начала пандемии медики полностью вылечили 704 жителя Свердловской области.

На передовой в период пандемии - врачиФото: Алексей БУЛАТОВ

С ТРАПА В ОБСЕРВАТОР

В екатеринбургский аэропорт «Кольцово» прибыл пассажирский борт авиакомпании «Россия», который доставил из Индии 92 человека, среди которых – жители Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края.

Сразу по прибытии туристов осмотрели специалисты Роспотребнадзора, после чего 50 жителей Свердловской области, включая шестерых детей, отправились в обсерватор на двухнедельный карантин, остальных отправили в родные регионы.

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Отметим, что при размещении на карантине учитываются индивидуальные пожелания людей: меню для вегетарианцев, аллергиков и диабетиков.

Из Индии прибыли 92 туриста. Их отправили в обсерваторы. Фото: оперативный штаб Свердловской области

ГУБЕРНАТОР ОТВЕЧАЕТ

Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вечером 16 мая ответил на новые вопросы жителей Екатеринбурга и региона.

Глава региона заявил, что ситуация пока не позволяет начать полноценную работу детских садов. Но в 60 населенных пунктах области работают 677 дежурных групп, которые посещают 6992 ребенка.

Плановые приемы уральцев у врачей возобновят сначала там, где дела с распространением коронавируса более благополучная. Сейчас, в период начала ослабления ограничительных мер, руководство области прорабатывает этапы возвращения к нормальной жизни. Одной из первых мер станет возвращение плановых приемов врачей.

А вот работу автошкол пока возобновлять не планируется, так как работа образовательных организаций пока ограничена. Таким образом, сейчас теоретическая часть изучается дистанционно, а практика отложена до лучших времен.

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ПЕСНЯ ПРО ВРАЧЕЙ

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников поддержал врачей и всех медиков, которые сегодня ведут бой с коронавирусом, песней, опубликовав на своем канале YouTube клип. В съемках видео приняли участие специалисты 20-й подстанции скорой медицинской помощи Москвы.

Вячеслав Мясников посвятил врачам песню.Видео: страница Вячеслава Мясникова на сайте youtube.com

По словам Вячеслава Мясникова, сегодня врачам тяжелее всего, так как именно они приняли на себя основной удар пандемии коронавируса. На этот момент в России выявили уже большее 272 тысяч случаев COVID-19, из них более 63 полностью побороли опасную инфекцию. И все это благодаря врачам.

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