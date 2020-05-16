Три отделения областного онкодиспансера в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса

В Свердловском областном онкологическом диспансере пришлось закрыть на карантин три отделения. Поводом к тому стал подтвержденный случай COVID-19 у одного из пациентов. В региональном оперативном штабе по борьбе с новой болезнью сообщают, что человек переносил коронавирус без симптомов.

- В медучреждении незамедлительно были приняты все меры, положенные в таких случаях: установление контактных, тестирование, изоляция, дезинфекция, - уточняют в оперативном штабе. - По итогам проведенных постконтактных анализов наличие инфекции подтвердилось у троих медработников и двоих пациентов. Все изолированы.

Всего в онкологическом диспансере 31 отделение. Из них продолжают работать 28. После того, как в трех отделениях, закрытых на карантин, все пациенты с COVID-19 поправятся, в них проведут противоэпидемические мероприятия. Лишь затем они возобновят работу, уточняют в оперативном штабе.

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