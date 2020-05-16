Когда разрешат вождение в автошколах и возобновятся плановые приемы в больницах: отвечает губернатор Евгений Куйвашев

Ежедневно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отвечает в своем Instagram на вопросы жителей региона по поводу распространения коронавируса и того, как долго продлится особый режим введенный в регионе. Ниже мы публикуем избранные вопросы и ответы на них.

- Когда откроются детские сады?

- К сожалению, эпидемиологическая обстановка пока не позволяет нам разрешить работу муниципальных и частных садиков в обычном режиме. Но работают дежурные группы. По последним данным, в 60 муниципалитетах Свердловской области открыто 677 дежурных групп в 237 муниципальных детских садах для 6992 детей. В 8 частных детских садах работает 33 группы, в них ходят 350 детей. В Екатеринбурге 1949 детей ходят в дежурные группы, созданные в 46 садах. Кроме того, у глав муниципалитетов есть полномочия увеличить количество групп как в муниципальных, так и в частных детских садах в случае, если есть большое количество заявок от родителей, и сам садик при этом готов выполнять все санитарные нормы. Таким образом, если вы чувствуете необходимость в открытии дополнительной дежурной группы — важно об этом уведомить как администрацию садика, так и администрацию вашего муниципалитета. Решение по каждому дошкольному образовательному учреждению будет приниматься индивидуально.

Всего уральские врачи вылечили уже 704 пациента.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А плановые приемы в больницах когда возобновятся? Особенно интересуют детские.

- Сейчас мы прорабатываем меры ослабления особого режима. И одним из ключевых направлений станет как раз снятие запретов на плановые посещения специалистов - прежде всего, в муниципалитетах, где эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекцией, более благополучна. При этом мы будем очень внимательно продумывать условия таких посещений. В частности, одним из решений может стать разведение потоков пациентов, когда, например, в утренние часы врачи будут принимать только возрастных жителей, а уже после - всех остальных. Отдельно безусловно, будет проработан вопрос и с приемами детей. Сейчас, например, после консультаций с экспертами очень осторожно возобновляем их вакцинацию. Пожалуйста, наберитесь терпения. Конечно, всем нам хочется вернуться к привычной жизни. Но ситуация с коронавирусом еще далека от спокойной, и нам сейчас очень важно создать такие условия, чтобы минимизировать риски для людей.

- Когда наконец разрешат вождение в автошколах? Получается, все оплачено, а вождение отменено. Разрешено же находится в автомобиле не более двух человек, на вождении так и есть.

- Пока речи о полном возобновлении работы автошкол не идет. Да, действительно, в автомобиле разрешено находиться посторонним людям, если их будет не более двух. Но указом об особом режиме в нашем регионе работа организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций ограничена. Поэтому по-прежнему изучение теоретической части ведется дистанционно, а практические занятия отложены до улучшения эпидемической ситуации. Сегодня мы прорабатываем ослабление некоторых ограничительных мер. Возможно, и работа автошкол будет разрешена, например, в тех муниципалитетах, где ситуация с коронавирусом наименее напряженная. Но в любом случае, если это и будет сделано, то только исходя из эпидситуации, после согласования с Роспотребнадзором, а также при условии соблюдения всех мер безопасности - уменьшении количества групп и разведении потоков учащихся, использовании масок, наличии дезинфекторов и обеззараживателей. Мне кажется, что на данном этапе здоровье все же важнее, чем получение водительских прав.

В регионе постепенно снимаются ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Какая сейчас ситуация с лечением бессимптомных пациентов с COVID-19? Планировалось, что их не будут госпитализировать, а вместо этого они будут лечиться дома. Эта система уже работает? Тот же вопрос про людей, которые контактировали с заразившимся: они сейчас изолированы по домам или находятся в больницах? В зависимости от чего принимается такое решение?

- Действительно, по данным специалистов, почти половина людей переносит заболевание без каких бы то ни было симптомов. Сейчас принято решение отправлять в обсерваторы на 14 дней бессимптомных, которые не могут изолироваться у себя дома, например, живут в маленькой квартире с большим количеством незаразившихся членов семьи. В обсерваторе такие бессимптомные пациенты находятся под наблюдением врачей, как и в больницах. Там они смогут переждать строго ограничения контактов переждать период до отрицательных тестов, когда они уже не будут представлять угрозу инфицирования для других. Эта же схема планируется для контактных. При этом места в инфекционных отделениях остаются для пациентов с явными симптомами.

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