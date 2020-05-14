«Он был на грани жизни и смерти»: в Свердловской области из больницы выписали «нулевого» пациента с коронавирусом

Врачи екатеринбургской 40-й горбольницы выписали «нулевого» пациента, у которого был диагноз коронавирус. Мужчина полностью вылечился от инфекции и теперь отправился домой. Хорошей новостью поделился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

51-летний мужчина поступил в инфекционку еще в апреле. У екатеринбуржца поднялась высокая температура, но домашнее лечение не помогало. Не спасали и рекомендации участкового врача и вот через несколько дней пациента госпитализировали. Причиной плохого самочувствия стал коронавирус.

- В начале апреля он был госпитализирован, у него диагностировали коронавирус. Самочувствие стало быстро ухудшаться, появилась дыхательная недостаточность, позже у него обнаружили еще и бактериальную пневмонию. Его тяжелое состояние в итоге привело к коме. Без сознания он был подключен к аппарату ИВЛ около 20 дней, - рассказал губернатор.

Мужчина стал первым пациентом у кого диагностировали Covid-19 в Свердловской области. Из-за проблем с сердцем и других сопутствующих заболеваний лечение не приносило успеха. Но врачам удалось вытащить 51-летнего свердловчанина буквально с того света.

- Его жизни больше ничего не угрожает, сейчас он дома, в кругу близких людей. Это стало возможным благодаря профессионализму врачей горбольницы №40, которые спасли пациента, который был на грани жизни и смерти, - закончил Евгений Куйвашев.

Но все равно мужчине придется пройти долгий реабилитационный период.

Напомним, официально в Свердловской области 2 362 зараженных коронавирусом. За все время от инфекции скончались четыре человека.