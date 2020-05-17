«Наша уверенность в завтрашнем дне такая же хрупкая»: в Екатеринбурге балерины и каратисты спрятались от COVID-19 в мыльные пузыри

Не так давно на центральных улицах Екатеринбурга появились очень необычные люди, спрятавшиеся в гигантские пузыри. Все они – музыканты, танцоры, скейтеры и даже каратисты – представители ярких, творческих специальностей, которые спрятались от нынешней эпидобстановки в мыльный пузырь.

Проект называется просто – «COVID art», его отснял фотограф из Екатеринбурга Евгений Мезенцев. А в качестве моделей выступили реальные скрипачки, танцоры, балерины и художники. Словом, те, кому во время пандемии коронавируса пришлось нелегко. Проект был создан вместе с Эмоушен Маркетинг Групп «Премьер», которая взяла на себя техническую сторону съемок - подбор артистов, логистику и поиск предметов съемок. А идея проекта родилась, что называется, от скуки из-за самоизоляции.

Фото: Евгений Мезенцев

- Наша уверенность в завтрашнем дне оказалась такая же хрупкая, как мыльный пузырь. Этим проектом мы хотели напомнить людям, что, несмотря ни на что, искренняя любовь к своему делу, творчество, самовыражение смогут спасти нас в любой ситуации, - рассказал Евгений Мезенцев.

Как рассказал фотограф, изначально планировалось отснять все за пару часов с самого утра, пока город был пустым. Встретиться с артистами договорились около 7:00, но, в итоге, стартовали только около 9:00. Все локации подбирались в зависимости от модели, которую нужно было отснять. Так, если это были скрипачки - то на фоне Свердловской филармонии, если балерина - у Театра оперы и балета. Если скейтера - то на скейтпарке.

Фото: Евгений Мезенцев

Фото: Евгений Мезенцев

На фотографиях можно увидеть балерину Настю Дуку, художницу Аню Матяж, скрипичный дуэт V-play, мастера спорта по карате-кекусинкай Алексея Габараева, хореографа и профессионального танцора Вову Рябинкина и основателя первой школы скейтбординга в Екатеринбурге Артема Зотова.

Фото: Евгений Мезенцев

Фото: Евгений Мезенцев

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 571 случай заражения COVID-19, шесть смертей от вируса и 704 выздоровевших. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, однако в ближайшие дни свердловские власти будут обсуждать его смягчение.