Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 18 мая 2020 года: дети ждут каникулы, а медики – обещанные премии

ЦИФРЫ И КАРТЫ

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано 2 731 человек, заболевший COVID-19.

Новые случаи заражения зарегистрированы среди жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Ирбита, Березовского, Верхней Пышмы, Новоуральска, Туринского, Белоярского, Сысертского и Арамильского городских округов, а также Первоуральска, Талицы, Режа, Асбеста и Камышлова.

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На данный момент 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 88 человек – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительною. С начала пандемии коронавируса уральским медикам удалось полностью вылечить 734 человека.

На карте распространения коронавируса в Свердловской области, опубликованной региональным Роспотрендзором, видно, что большая часть заболевших COVID-19 приходится на Екатеринбург – 1 639, в Полевском обнаружили 74 зараженного, а в Нижнем Тагиле – 66 человек.

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

О КАНИКУЛАХ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, как организован учебный процесс в регионе перед каникулами. Первоклассники будут учиться до 22 мая дистанционно, ученики остальных классов – до 29 мая, тоже дистанционно.

Что касается студентов колледжей: у них учебный год закончится только в конце июня, и пока неизвестно в каком формате. Губернатор в очередной раз заявил, что главное – здоровье людей, поэтому вполне возможно, что обучение до конца учебного года для них будет дистанционным.

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Выпускники девятых классов аттестуют по текущей успеваемости, ОГЭ они сдавать не будут. Что касается ЕГЭ 2020 – тут руководство Свердловской области ждет решения Москвы.

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ДОПЛАТЫ МЕДИКАМ

Также губернатор Свердловской области озвучил цифры по выплатам медикам региона. В марте и апреле 13 354 сотрудников больниц, поликлиник и станций скорой помощи получили 173,4 миллиона рублей. Всего на выплаты в федеральном и областном бюджетах на эти цели заложено 854,2 миллиона рублей.

Известно, что деньги дошли не до всех медицинских работников, которым положены доплаты. По словам Евгения Куйвашева, в каждой ситуации нужно разбираться индивидуально. Для этого нужно позвонить по телефону 8 800 100 01 53 и рассказать о несправедливости. Также можно оставить жалобу на портале госуслуг. Там теперь есть специальный раздел для этого.

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