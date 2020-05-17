Как получить документ о разрешении работать и можно ли ослаблять сейчас самоизоляцию: отвечает свердловский губернатор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев, связанные с режимом самоизоляции и пандемией коронавируса в целом. В этот раз разговор пошел про возобновление работы, начиная с 19 мая, послабление «карантина» и специальные разрешения на работу.

Если 19 мая начнутся послабления режима, то учеба для учебных заведений начнется в июне?

- В целом решений о каких-то существенных изменениях с точки зрения организации образовательного процесса мы принимать не планируем. Школьники закончат учебный год в соответствии с теми рекомендациями, которые были даны всем образовательным учреждениям ранее: первоклассники будут учиться до 22 мая, остальные учащиеся — до 29 мая. Если говорить о среднем специальном образовании, то студенты колледжей, как и в «мирное время» у нас учатся до конца июня — и, если потребуется, то год они завершат также в дистанционном режиме. Девятиклассников в соответствии с решением федеральных властей в этом году аттестуют по текущей успеваемости, ОГЭ не будет. Окончательного решения Москвы мы ждем только по ЕГЭ. Ранее старт аттестации выпускников уже сдвигался на 8 июня, но сейчас Минпросвещения принято решение о новой корректировке. Ждем документально закрепленного решения по этому поводу.

Как можно сейчас ослаблять карантин, если есть ежедневный немаленький прирост заболевших?

- В целом я разделяю ваши опасения. И именно потому, что угроза коронавируса еще никуда не пропала, глава государства, говоря о поэтапном снятии ограничений, особый акцент сделал на том, что конкретные решения будут приниматься регионами в зависимости от объективной картины, от текущей ситуации по СОVID-19. Мы сегодня действительно делаем самые первые шаги к тому, чтобы жизнь вернулась в привычное русло. Нам нужно сделать все, чтобы «зажила» экономика. Но при этом, безусловно, мы обязаны обеспечить исчерпывающие меры для защиты здоровья наших людей. Детские сады полностью мы пока не открываем, речь идет о наращивании с 19 мая количества дежурных групп.

Когда разрешат туристические походы на природу?

- Вы, вероятно, знаете о тех критериях, которыми сегодня определяется готовность региона к ослаблению режима. В целом Свердловская область в этом смысле выглядит неплохо. Хотя вот сегодня по приросту выявленных случаев у нас, к сожалению, картина получилась опять не самая радужная.

В любом случае, ранее мы брали паузу до понедельника, 18 мая, когда можно будет увидеть отложенный эффект от майских праздников, оценить устойчивость тенденций по различным эпидемиологическим показателям. И уже завтра на очередном заседании оперативного штаба предметно обсудим, можем ли пойти на послабления, и если да, то на какие и когда именно. Руководствоваться, как и прежде, будем исключительно соображениями сбережения здоровья людей.

Как получить декларацию о санэпидобстановке, чтобы снова начинать работать после послабления режима?

- По моему поручению, которое я дал накануне, в настоящее время разрабатывается форма этого документа. Нужно, чтобы он был максимально информативен. Прорабатывается и вопрос контроля за тем, чтобы декларацию приняли все организации, которые возобновят свою деятельность, чтобы они следовали ее положениям. Ведь само наличие декларации еще не гарантирует посетителям, что организация выполняет все предписания – например, размещает при входе антисептики для обработки рук, создает условия для соцдистанцирования, осуществляет уборку с обязательной дезинфекцией поверхностей или обеспечивает персонал масками и контролирует состояние их здоровья. В ближайшие дни эту форму мы обнародуем. Она в том числе должна будет размещаться на входе в магазин и другие учреждения и организации.

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