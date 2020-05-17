За сутки в Свердловской области нашли еще 160 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 160 новых случаев коронавируса. Теперь в регионе, в общем, 2 731 заболевший, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Больше всего заразившихся – в Екатеринбурге (114 случаев), еще 46 человек – жители других районов области.

Новые пациенты - жители Екатеринбурга, Арамильского и Белоярского ГО, Березовского, Ирбита, Полевского, Режа, Сысертского ГО, Первоуральска, Талицы, Асбеста, Камышлова, Туринского городского округа, Артемовского, Верхней Пышмы и Новоуральска.

- Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 88 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, - добавили в оперштабе.

В Свердловской области зарегистрировано шесть смертей. Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 734 человека.

Кроме того, накануне региональный Роспотребнадзор опубликовал традиционную карту распространения коронавируса на Среднем Урале. Согласно ее данным, больше всего заболевших в Екатеринбурге (1 639), Полевском (74) и Нижнем Тагиле (66).

Напомним, что в Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Однако уже завтра, 18 мая, губернатор Евгений Куйвашев вместе с главным санврачом Роспотребнадзора Дмитрием Козловских обсудит возможности смягчения режима.

Кроме того, в регионе действует масочный режим. И если раньше он распространялся только на те районы, в которых было больше всего зараженных, то теперь его сделали повсеместным. Это значит, что в общественном транспорте и любом закрытом помещении необходимо носить защитную маску.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

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