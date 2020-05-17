2020-05-17T09:46:01+03:00
Общество

Почти не осталось незараженных территорий: карта COVID-19 на Среднем Урале на 17 мая 2020 года

Лидером среди городов, где больше всего заболевших, остается Екатеринбург
Мария Трапезникова
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Роспотребнадзор опубликовал новую карту зараженияРоспотребнадзор опубликовал новую карту зараженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавируса на Среднем Урале. Согласно ей, лидером среди зараженного населения по-прежнему остается Екатеринбург: COVID-19 выявлен у 1 639 человек. Сразу после него в антирейтинг попал Полевской – в нем 74 подтвержденных случая. На третьем месте – Нижний Тагил (66 заболевших).

Также много зараженных в Камышлове и Камышловском районе (50 человек) и в Верхотурье (48). Сразу после них идут Ревда и Первоуральск (по 38 заболевших), Ирбит и Ирбитский район (33), Березовский и Верхняя Пышма (по 31 случаю). По одному заболевшему в Верхнем Тагиле, Краснотурьинске, Волчанске, Ивделе, Карпинске, Горноуральском ГО, Верхнейвинском и МО Уральский. Кроме того, в статистику вошли 192 человека из других регионов России.

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Красным цветом на карте отмечены районы области, в которых показатель DS COVID-19 варьируется от 33,5 до 438,29. Оранжевым – от 11,45 до 33,5. А желтым – от 1,62 до 11,45. К сожалению, территорий, отмеченных белым цветом на карте, в которых вообще нет заболевших, осталось очень мало.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 571 случай заражения коронавирусом. Шесть человек погибли, а 704 – выздоровели. На минувшие сутки было проведено 1 775 исследований. Медики проверили на COVID-19 1 657 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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