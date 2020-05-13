В Екатеринбурге увеличат дежурные группы в детсадах
Свердловские власти планируют увеличить количество дежурных групп в детских садах в Екатеринбурге и регионе. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал вице-губернатор Павел Креков.
По его словам, такое решение принято из-за того, что после выхода с режима самоизоляции, который в области действует до 18 мая, многие предприятия начнут открываться и выходить на работу. А детей нужно будет куда-то отдавать. Но, как подчеркнул вице-губернатор, все это будет сделано при строгом соблюдании санитарных норм.
Кстати, сегодня стало известно, что детские сады будут открываться не сразу после отмены режима самоизоляции, а поэтапно. Первый этап - открытие детских садов, которые работают в режиме дежурных групп в тех районах, где нет фактов заболеваемости COVID-19. На втором этапе - перевод имеющихся дежурных групп в обычный режим и открытие дополнительных дежурных групп. Третий этап - полная работа детских садов по итогам разрешения, которое поступит от Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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