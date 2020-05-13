2020-05-13T12:56:12+03:00
Общество

В министерстве образования Свердловской области рассказали, когда детские сады снова откроются

Педагоги ждут разрешения от Роспотребнадзора
Данил СВЕЧКОВ
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Пока в регионе в детских садах продолжают работать только дежурные группы.Пока в регионе в детских садах продолжают работать только дежурные группы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Детские сады в Свердловской области будут возвращать к нормальной работе в три этапа. Об этом сегодня, 13 мая, заявил Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области.

- Сегодня не позволяет ситуация работать в обычном режиме дошкольным образовательным организациям. Распространение инфекции проходит и через детей. Я бы не хотел, чтобы это было массово, - отмечает Юрий Биктуганов. - Поэтому разработаны три этапа перевода дошкольных образовательных организаций на нормальное функционирование. Первый этап - открытие детских садов, которые работают в режиме дежурных групп в тех муниципалитетах, где нет фактов заболеваемости коронавирусной инфекцией. На втором этапе - перевод имеющихся дежурных групп в обычный режим и открытие дополнительных дежурных групп. Третий этап - полное функционирование детских садов по итогам разрешения, которое поступит от Роспотребнадзора.

Из-за распространения коронавируса детские сады в Свердловской области перестали работать с конца марта, когда был объявлен нерабочий режим. Впоследствии, с 6 апреля в них начали открываться дежурные группы, в которые детей могли отдавать родители, которым приходилось продолжать работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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