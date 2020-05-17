2020-05-17T16:29:12+03:00
Общество

За два месяца доплаты получили 13 тысяч уральских медиков

Им было выплачено 173,4 миллиона рублей
Мария Трапезникова
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За два месяца доплаты получили 13 тысяч уральских медиковЗа два месяца доплаты получили 13 тысяч уральских медиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В марте и апреле 13 354 свердловских медика получили доплаты к зарплате от региональных и федеральных властей. Им было выплачено 173,4 миллиона рублей. Всего же на сегодняшний день на такие выплаты в областном и федеральном бюджетах заложено 854,2 миллионов рублей. Такие цифры озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Это только один из способов выразить признательность и благодарность за работу врачей и других сотрудников больниц, - написал на своей странице в Instagram губернатор.

Однако не все медики получили соответствующие выплаты. Как отметил губернатор, в каждом случае надо разбираться индивидуально. Поэтому он попросил всех, кто не получил денег, заявить об этом по телефону: 8 (800) 100-01-53 или написать жалобу через портал госуслуг – там появился специальный раздел для медиков, которые не получили доплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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