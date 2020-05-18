2020-05-18T10:43:40+03:00
Общество

«У медработника нашли коронавирус»: СИЗО №1 в Екатеринбурге закрыли на карантин

Анализы на вирус взяли у 250 человек
Мария Трапезникова
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СИЗО-1 в Екатеринбурге закрыли на карантинСИЗО-1 в Екатеринбурге закрыли на карантинФото: Алексей БУЛАТОВ
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СИЗО-1, который находится в Екатеринбурге, закрыли на карантин. Причиной стало то, что у одной из сотрудниц, работающих в медицинской части изолятора, обнаружили коронавирус. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУФСИН, добавив, что со арестованными женщина не контактировала и, в основном, работала с документами.

- Заболевание у сотрудника протекает в легкой форме. В СИЗО-1 приостановлены следственные действия: арестованных не привозят и не вывозят из учреждения, - объяснили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Анализ взят у 250 контактных лиц – сотрудников, работников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Результаты будут в ближайшие дни. После этого будет принято решение о дальнейших мерах.

Сейчас в изоляторе проводится дезинфекция всех помещений. Кроме того, организована ежедневная термометрия личного состава и спецконтингента. Также в СИЗО приостановлены длительные и краткосрочные свидания и прием «передачек». Все пришедшие посылки обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами. Встречи арестованных с адвокатами проходят, но только через защитное стекло и с соблюдением всех санитарных мер.

Кстати, в начале апреля СИЗО-1 перешел на «казарменный режим». Все работники, которые обеспечивают работу следственного изолятора и охрану арестантов, 15 дней жили и работали вахтами – прямо на территории изолятора.

Сегодня же стало известно, что у семи сотрудников подстанции скорой помощи №3, которая находится на Уралмаше в Екатеринбурге, обнаружили COVID-19. Их сразу всех изолировали, сама подстанция продолжает работать в штатном режиме. В бригадах работают 110 медиков.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано почти три тысячи заболевших, шесть смертей и больше 700 выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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