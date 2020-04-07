2020-04-07T14:38:42+03:00
Общество

«Последний раз так работали в 90-х годах»: в СИЗО №1 в Екатеринбурге для сотрудников ввели казарменный режим

Теперь часть работников будет жить и работать на территории изолятора в течение 15 дней
Мария Трапезникова
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Фото: Александр ЛевченкоФото: Александр Левченко
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В СИЗО №1 в Екатеринбурге для некоторых сотрудников ввели казарменный режим. Это значит, что теперь работники, которые обеспечивают работу следственного изолятора и охрану арестантов, 15 дней будут жить и работать вахтами – прямо на территории изолятора.

- Подобный режим – не новинка, ранее он уже вводился. Последний раз так работали где-то в 90-х годах, когда обстановка тоже была нестабильной. Сейчас это связано с тем, что происходит за пределами СИЗО, чтобы предотвратить занос инфекции, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. – Пока что часть сотрудников 15 дней будет работать в таком режиме, если дальше обстановка улучшится, то мы, конечно, дадим им отгулы. Если ничего не поменяется, то группа просто сменится и будет работать в таком же режиме.

Все помещения изолятора также обрабатываются. Фото: Александр Левченко

Все помещения изолятора также обрабатываются. Фото: Александр Левченко

Для сотрудников есть все условия проживания: на территории есть большое общежитие, которые вмещает около 3,5 тысяч человек. Сейчас их – чуть больше тысячи, поэтому места хватит всем.

Кроме того, чтобы максимально снизить риск занести инфекцию из внешний среды, передача посылок от родственников арестантов временно прекращена – такая мера, кстати, сейчас используется по всей учреждениях ГУФСИН в Свердловской области. Адвокаты могут зайти на территорию СИЗО №1 только в специальных защитных костюмах – и, при этом, на входе каждый проходит санобработку. А часть сотрудников работает удаленно. Такая мера предосторожности будет работать только в СИЗО №1.

- На КПП, при в ходе в каждое учреждение, производится контроль состояния здоровья всех лиц, посещающих учреждение: термометрия с регистрацией результатов в специальном журнале, опрос о наличии жалоб на состояние здоровья. Лица с повышенной температурой в учреждение не допускаются, - добавляет Левченко. - В комнаты приема передач запускаются посетители в средствах индивидуальной защиты, где они находятся на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Фото: Александр Левченко

Фото: Александр Левченко

Все автомобили, которые въезжают на территорию учреждения, подвергаются обязательной дезинфекционной обработке. На всех объектах учреждений ГУФСИН по Свердловской области в проводится обработка два раза в день с применением дезинфицирующих средств.

Еженедельно по пятницам на территории учреждения проводится генеральная уборка, ответственность за выполнение возложена на руководителей подразделений. На входе в каждое здание установлены дезинфекционные коврики-барьеры. Дезинфекционной обработке подвергаются производственные площадки учреждений.

Все осужденные, которые находятся в колониях-поселениях, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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