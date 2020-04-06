2020-04-06T13:43:56+03:00
Общество

В свердловских тюрьмах запретили «передачки» из-за коронавируса

Такой режим в колониях введен «до особого распоряжения»
Мария Трапезникова
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В свердловских тюрьмах запретили «передачки» из-за коронавирусаВ свердловских тюрьмах запретили «передачки» из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во всех тюрьмах Свердловской области с сегодняшнего дня, 6 апреля, запретили передавать заключенным различные посылки. Ограничения снимут только после особого распоряжения. В данный момент все посылки, которые до этого дня были переданы в колонии, проходят обязательную дезинфекцию.

- На основании предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области с 06 апреля 2020 г. запрещен прием передач в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области до особого распоряжения, - сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Сегодня в регионе официально зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом, из них 22 человека полностью выздоровели. В регионе введет режим самоизоляции до 20 апреля, из дома можно выходить только в исключительных случаях, а в магазинах и других общественных местах следует соблюдать дистанцию в полтора метра. Кроме того, весь общественный транспорт и даже остановки проходят санобработку с помощью «Дез-хлора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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