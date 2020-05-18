«Вирус нашли у семи медиков»: в Екатеринбурге на подстанции скорой помощи произошла вспышка COVID-19

В Екатеринбурге на подстанции скорой помощи №3, которая находится на Уралмаше, произошла вспышка коронавируса. В течение последних нескольких дней с разной периодичностью были выявлены семь сотрудников, у которых подтвердился диагноз. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

- Все медики были незамедлительно изолированы, круг контактов определен и помещен под медицинское наблюдение. По данным Горздрава, подстанция продолжает работу в штатном режима с соблюдением всех норм безопасности, - рассказали там. – В бригадах продолжают работать 110 сотрудников.

В минувшие выходные стало известно, что сразу три отделения Свердловского онкологического диспансера закрыли на карантин. Все из-за того, что у одного из пациентов обнаружили коронавирус. После того, как в трех отделениях, закрытых на карантин, все пациенты с COVID-19 поправятся, в них проведут противоэпидемические мероприятия. Лишь затем они возобновят работу, уточняют в оперативном штабе.

Кроме того, коронавирус подтвердился и у 24 сотрудников склада сети алкомаркетов «Красное&Белое» - всех их изолировали.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрирован 2 731 случай заражения, шесть смертей и больше 700 выздоровевших. В регионе действует режим повышенной готовности, поэтапную отмену которого губернатор Евгений Куйвашев будет обсуждать уже сегодня, на заседании оперативного штаба.

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