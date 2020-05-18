2020-05-18T10:43:14+03:00
Общество

В Свердловской области за сутки нашли еще 130 заболевших COVID-19

Теперь в регионе – 2 861 заразившийся
Мария Трапезникова
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В Свердловской области за сутки нашли еще 130 заболевшихВ Свердловской области за сутки нашли еще 130 заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за минувшие сутки обнаружили еще 130 заболевших. Поэтому теперь в регионе официально – 2 861 заразившийся. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге.

Новые пациенты - жители Екатеринбурга (+87), Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Среднеуральска, Сысертского и Тугулымского городских округов, а также у двоих жителей других регионов РФ.

- Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, - рассказали в оперштабе.

В регионе зафиксировано шесть смертей от коронавируса. Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 773 человека.

В минувшие выходные стало известно, что в Свердловском онкологическим диспансере на карантин закрыли сразу три отделения из 31 – у одного из пациентов обнаружили вирус. Его сразу же изолировали, в помещениях началась дизенфекция. А сегодня на подстанции скорой помощи №3, которая находится на Уралмаше в Екатеринбурге, зафиксировали вспышку коронавируса – диагноз подтвердился у семи медиков.

Напомним, что в Свердловской области пока что действует режим повышенной готовности. О том, будут ли снимать поэтапно ограничения губернатор Евгений Куйвашев обсудит сегодня вместе с представителям Роспотребнадзора на заседании регионального оперштабе.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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