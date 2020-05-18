2020-05-18T18:35:40+03:00
Общество

Из-за введенного в Екатеринбурге режима изоляции метрополитен потерял 80 % выручки

Подземка пострадала от коронавируса больше, чем другие предприятия муниципального транспорта
Алина СУРИНА
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Подземка Екатеринбурга потеряла выручку из-за режима самоизоляцииПодземка Екатеринбурга потеряла выручку из-за режима самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за введенного в Екатеринбурге режима изоляции метрополитен потерял 80 % выручки. Об этом заявил замглавы города по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов в радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге». Выручка екатеринбургского метрополитена снизилась после введения режима повышенной готовности, то есть в период с апреля по май.

- Есть определенные меры поддержки общественного транспорта. У нас в метрополитене выручка составляет чуть больше 20% от той выручки, которая была. Мы уже не говорим о модернизации инфраструктуры, надо по факту сохранять то, что есть, - рассказал Алексей Бубнов.

Алексей Бубнов также отметил, что подземка пострадала от введенных из-за коронавируса ограничений больше, чем другие предприятия муниципального транспорта.

Напомним, что снижение пассажиропотока в екатеринбургском метрополитене было зафиксировано и до пандемии коронавируса. Ранее мы писали о том, что подземка за год потеряла два миллиона пассажиров. Екатеринбуржцы стали реже пользоваться подземным транспортом после повышения стоимости проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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