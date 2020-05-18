2020-05-18T17:12:18+03:00
Общество

«COVID-19 был подтвержден у 136 сотрудников»: губернатор Евгений Куйвашев о вспышке коронавируса в сети «Красное и Белое»

Заболевших работников собираются разместить во временном госпитале в «Екатеринбург-ЭКСПО»
Данил СВЕЧКОВ
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Госпитализированы пока лишь 26 сотрудников сети.Госпитализированы пока лишь 26 сотрудников сети.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация с распространением коронавируса в сети магазинов «Красное и Белое» повлияла на срок действия ограничительных мер в Свердловской области. В субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщали, что у 24 сотрудников сети был подтвержден COVID-19. Но уже в понедельник губернатор Евгений Куйвашев уточнил, что заболевших гораздо больше.

- В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам «Красное и Белое» в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram. - Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины - у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого.

Госпитализированы пока лишь 26 сотрудников. Остальные находятся дома на самоизоляции. Их планируют разместить во временном госпитале в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

- Решение будет принято в ближайшее время, - говорит глава региона. - Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы сдерживать распространение коронавируса, но, конечно, такая вспышка вносит корректировки в планы. Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65 лет.

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Официально: режим самоизоляции продлен в Свердловской области до 25 мая 2020 года

Режим самоизоляции продлен в Свердловской области до 25 мая 2020 года. Об этом в своем сообщил в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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