«Доставай купальник, мы едем на море»: куда уральцам разрешат поехать на отдых этим летом

Планы уральцев весело провести лето 2020 года посыпались, как карточный домик, когда все страны объявили закрытие границ из-за пандемии коронавируса. Кто-то собирался две недели проваляться на шезлонге у моря, попивая Пина коладу, или любоваться красотами гор где-нибудь в Грузии. Но увы, пока все перелеты приостановлены. Однако эксперты говорят, что туризм все-таки воскреснет и уже очень скоро.

ТУРЦИЯ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ

Конечно, турбизнес пострадал больше других: самые популярные направления закрылись еще в марте. А деньги за купленные путевки до сих пор никому не вернули. И не вернут. Сейчас Госдума принимает законопроект, чтобы спасти туроператоров от разорения. Вместо сгоревшего тура планируют предоставлять специальный ваучер, которым можно воспользоваться в течение 18 месяцев. Эксперты говорят, применить сертификат можно как только заработают отели и снимут ограничительные меры.

Планировать поездку на Юг можно уже в июле.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Какой будет отдых в будущем, трудно сказать. Турецкие курорты готовы принимать туристов, но уже без шведских столов. Туристам придется заказывать себе питание по меню. Также поменяются формат перелетов, уже не будет таких забитых пассажирами самолетов, как раньше. Ну и, конечно, другие карантинные меры также будут приниматься, - рассказывает Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Возможность отправиться в Турцию, Грецию или в другой заморский курорт появится в августе. Но существует вероятность, что цены на путевки подскочат из-за карантинных мер. Например, гостиницы не будут плотно заселены. И тогда их владельцы будут компенсировать убытки за счет тех, кто до них все-таки смог добраться. А до августа россиянам придется отдыхать в России.

По словам Игнатьева, открытие туристических направлений внутри страны необходимо для выхода из кризиса. Многие российские регионы живут за счет сезонных туристов и сейчас переживают экономический спад. Но возможность ездить отдыхать появится не сразу, а отказ от ограничительных карантинных мер - постепенный.

А НА МОРЕ МОЖНО?

Можно и на море, но только свое российское – Крым, Сочи и Краснодарский край. Южные курорты планируют открывать в июле, в начале лета светит поездка только в соседние регионы. Для уральцев это - Челябинская область. известная своими прозрачными озерами, а также Курган и Тюмень. На днях даже авиакомпания «Победа» начинает свою летную программу в другие города страны.

- Июль мы рассматриваем как возможность массовой отправки уральских туристов в южные регионы. На июнь можно рассматривать регионы, с которыми нас связывают дотационные вылеты Калуга и ряд других, но все-таки это не массовые направления. Мы полагаем, что снятие будет постепенным, - полагает Михаил Мальцев, директор уральского отделения Российского союза туриндустрии.

Сейчас рассчитываем только на внутренний туризм.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самыми популярными направлениями у жителей Свердловской области являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и Крым. Это данные за прошлый год. На Юге России, в Краснодарском крае, отдохнули 26 миллионов человек из этого числа 12% уральцы.

Как будет развиваться ситуация с внутренним туризмом, полностью зависит от эпидемиологической обстановки. 18 мая губернатор Свердловской области анонсировал послабления ограничительных мер в регионе.