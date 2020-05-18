2020-05-18T17:08:23+03:00
Коронавирус Covid-19

После скандала с аппаратами ИВЛ на «Уральском приборостроительном заводе» сменился руководитель

Временный генеральный директор Марат Бадгутдинов проработал на предприятии всего 11 дней
Олег ГАЛИМОВ
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Аппараты ИВЛ из Екатеринбурга спровоцировали два пожараАппараты ИВЛ из Екатеринбурга спровоцировали два пожараФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На скандальном «Уральском приборостроительном заводе» сменился руководитель. Место временного генерального директора Марата Бадгутдинова занял Александр Морозов. Прежний руководитель приступил к работе 7 мая.

- Новым временным генеральным директором назначен Морозов Александр Александрович, - заявили «КП» в пресс-службе завода..

УПЗ стал известен на всю страну после пожаров в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате ЧП погибли шесть человек. С 12 мая Росздравнадзор запретил использование аппаратов ИВЛ, произведенных в Екатеринбурге после 1 апреля 2020 года.

После этого «Комсомолка» выяснила, что сотрудники завода не считают, что их продукт мог стать причиной возгорания. Есть и другая версия – замыкание в проводке самих больниц. Кроме этого оказалось, что на Урале аппараты ИВЛ лишь собирают, а практически все запчасти массово доставляются из Китая.

- Чего вы панику разводите? 60 процентов всей электроники и сопутствующих товаров мира сделаны в Китае, плюс еще Тайвань. Так, где нам, по-вашему, еще их заказывать?! Там поставщики достаточно надежные и продукция вполне соответствует нашим стандартам, - делится на правах анонимности сотрудник «Уральского приборостроительного завода».

НЕДАВНИЕ ГОСЗАКУПКИ УПЗ:

Поставка электронных компонентов на аппараты ИВЛ «Авента-М» - 2 970 164 рублей ;

Выполнение работ по изготовлению и поставке рабочих блоков для аппаратов ИВЛ «Авента-М» - 1 037 642 400 рублей;

Поставка крепежа для аппаратов ИВЛ «Авента-М» - 803 918 рублей;

Поставка алюминиевой продукции для производства аппаратов ИВЛ «Авента-М» - 12 912 850 рублей;

Поставка дыхательных мешков без латекса на аппараты ИВЛ «Авента-М» - 1 850 000 рублей.

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«В аппарате ИВЛ нечему гореть»: сотрудники «Уральского Приборостроительного завода» рассказали свою версию пожара в больнице в Санкт-Петербурге. По их мнению аппарат ИВЛ не мог стать источником возгорания (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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