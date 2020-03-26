Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 марта 2020 года: каникулы для всех, маски для больных, карантин для пенсионеров

В Екатеринбурге и Свердловской области по-прежнему официально подтверждено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие находятся в изоляции на лечении в больницах.

Всего на Урале за сутки проведено 518 исследований проб на коронавирус. Обследовано 450 жителей Свердловской области, сообщают в оперативном штабе.

ВОЛОНТЕРЫ В КОЛЬЦОВО

Теперь в екатеринбургском аэропорте Кольцово работает волонтерский штаб. Добровольцы объясняют прилетевшим в уральскую столицу гражданам порядок действий в период эпидемии коронавирусной инфекции, а также рассказывать о профилактике заражения COVID-19 в период пандемии. Волонтеры выдают пассажирам аэропорта Кольцово специальные памятки.

В аэропорте Кольцово пассажирам раздают памяткиФото: Людмила ВАРАКИНА

ПРОДУКТОВАЯ ПОЧТА

В Екатеринбурге и Свердловской области сотрудники Почты России теперь доставляют на дом продукты питания и бытовую химию. Спрос на услугу по доставке за неделю вырос на треть. Чаще всего граждане заказывают на дом из почтовых отделений бакалею и косметику. Также есть повышенный спрос на сладости, чай и кофе.

Среди клиентов почтальонов – пенсионеры, инвалиды, жители отдаленных районов и уральцы, которых посадили на карантин. Для заказа товаров на дом нужно позвонить в ближайшее отделение связи. Товары сейчас разносят около 70% сотрудников почты.

ИЗМЕНИМ КОНСТИТУЦИЮ ПОЗЖЕ, ПОКА ОТДЫХАЕМ

Накануне утром глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля состоится «несмотря ни на что». Однако уже вечером Президент России Владимир Путин рассказал в обращении к нации, что голосование придется отложить из-за распространения в регионах коронавируса.

А вот торговые центры Екатеринбурга и Свердловской области пока продолжают работу в обычном режиме. Здесь не работают только детские зоны и фудкорт для подростков. В кинотеатрах продолжаются сеансы, правда, пускают нам них не больше 50 человек.

Закрыты лишь три кинотеатра: «Космос», «Дом кино» и «Олимп». Также не работают для посетителей театры, музеи, цирк и библиотеки. Будущую неделю с 30 марта по 5 апреля президент Владимир Путин объявил нерабочей.

При этом в Екатеринбурге и Свердловской области продолжат работу больницы, общественный транспорт, большая часть объектов торговли.

Евгений Куйвашев посоветовал пенсионерам самоизолироватьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

БОЛЬШЕ ИССЛЕДОВАНИЙ, МЕНЬШЕ ПРОФИЛАКТИКИ

В Екатеринбурге с 24 марта стартовала работа новой лаборатории, где исследуют анализы, взятые для проверки на коронавирус в домашних условиях специалистами участковых поликлиник.

Теперь исследования проходят намного быстрее – первые анализы готовы уже на следующий день. Кстати, положительных результатов пока здесь – коронавирус не выявлен у тех, кто обратился в исследовательское учреждение.

А вот профилактика в Екатеринбурге начинает хромать: в городе отменили традиционный субботник против рака, который должен был состояться 28 марта. Причина – карантин в городе. Власти стараются сделать так, чтобы избежать массового скопления людей в общественных местах.

Также временно отменена диспансеризация, вакцинация, а также профосмотры и работа школ здоровья.

КАРАНТИН ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН

Не секрет, что коронавирус наибольшую опасность представляет для пожилых граждан. Поэтому 25 марта губернатор Свердловской области выступил с просьбой к пенсионерам старше 65 лет, посоветовав им до 12 апреля не выходить из дома, чтобы не подвергать себя опасности. Работающим пожилым гражданам теперь будут выдавать больничные листы прямо на дому. Для этого достаточно обратиться по телефону в районную поликлинику.

- Самоизоляция для тех, кто находится группе риска, сейчас критически важна, - подчеркнул глава региона.

Также с подачи Евгения Куйвашева создаются две рабочие группы, которые будут отслеживать экономическую ситуацию в регионе, а также разработают меры поддержки местного бизнеса.

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

МАСКИ

С 26 марта в аптеках Екатеринбурга и Свердловской области наконец-то станут появляться медицинские маски. В этом журналистов накануне заверил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Политик напомнил, что макси нужны, прежде всего, больным людям. А главной мерой для здоровых людей является частое мытье рук.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 марта 2020 года: новых случаев COVID-2019 в Свердловской области нет. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 23 марта 2020 года (подробнее)

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 марта 2020 года: розыск беглецов с юга и ограничение приема в ГИБДД. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 24 марта 2020 года (подробнее)

Берем у богатых и отдаем бедным, это правильно: как свердловские политики оценили обращение Владимира Путина к нации. Политики и официальные лица считают, что президент сделал очень своевременное заявление (подробнее)