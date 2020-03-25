Коронавирус на Урале: почтальоны стали доставлять на дом продукты и бытовую химию
Почтальоны свердловского филиала «Почты России» стали доставлять на дом различные продукты и бытовую химию. Спрос на товарыы первой необходимости, которые есть в продаже в каждом отделении связи, вырос за последнюю неделю на 30%.
- Наиболее высокий прирост объемов продаж за последнюю неделю показали категории товаров как бакалейные продукты (на 53%) и косметические средства (на 24%), - отметили в пресс-службе «Почты России». - Чаще всего через почтальонов заказывают консервы, конфеты, чай, кофе и товары бытовой химии.
Новый сервис, в первую очередь, рассчитан на пенсионеров, маломобильных граждан, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов, а также для тех, кто в силу сложившихся обстоятельств не может самостоятельно выбраться из дома. Сейчас товары на дом доставляют порядка 70% всех почтальонов.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться по телефону в ближайшее отделение связи и согласовать время прихода почтальона на дом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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